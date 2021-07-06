Pentagon: Rusya, NATO'nun Karadeniz'deki tatbikatlarına engel olmuyor

Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın NATO ülkelerinin Karadeniz'de düzenlediği 'Deniz Esintisi' tatbikatına engel olmadığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rus ordusunun eylemlerinin, NATO ve ortaklarının Karadeniz'deki Deniz Esintisi tatbikatına engel olmadığını belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kirby, "Rusya'nın eylemlerinin, Deniz Esintisi tatbikatına yarattığı herhangi bir engel koyduğuyla alakalı bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO'lu müttefikler, Karadeniz’de 28 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde, 32 ülkeden yaklaşık 5 bin asker ve 32 geminin katılımıyla Deniz Esintisi 2021 tatbikatını gerçekleştiriyor.