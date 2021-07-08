Rus stratejik bombardıman uçakları, NATO tatbikatının yapıldığı Karadeniz’de uçuş gerçekleştirdi

Uçuşun yaklaşık 5 saat sürdüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, “Uzun menzilli uçakların mürettebatları Arktika, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde düzenli olarak uçuş yapıyor. Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak yapılıyor” açıklamasında bulundu.

ABD ve NATO, toplamda 32 ülkeden 32 savaş gemisi, 40 uçak ve 5 bin askerle Karadeniz’de Deniz Esintisi (See Breeze) tatbikatını gerçekleştiriyor.