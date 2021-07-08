Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi’ne doğru yol alan Rus savaş gemilerine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.