Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR O+ seri üretime geçiyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.
Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+'nın ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.
HİSAR’dan iki müjde birden!#HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 10, 2021
Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden #HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor! Hayırlı olsun. 🇹🇷
Durmak Yok Yola Devam!#MilliGururHİSAR pic.twitter.com/f9ecZ87XpK
Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor.
Yerli ve milli üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ın, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacağı belirtiliyor.
MSB: Hedef tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) Aksaray Atış Alanı’nda icra edilen test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı.
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