Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR O+ seri üretime geçiyor

HİSAR’dan iki müjde birden!#HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi!



Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden #HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor! Hayırlı olsun. 🇹🇷



Durmak Yok Yola Devam!#MilliGururHİSAR pic.twitter.com/f9ecZ87XpK