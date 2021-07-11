Kiev: İngiliz şirket, Ukrayna’nın hücumbotlarını donatmaktan vazgeçti

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun danışmanı Yuriy Biryukov, Facebook hesabından paylaştığı mesajda İngiliz Rolls-Royce şirketinin Ukrayna donanmasının Kentavr hücumbotları için donanım satmaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Kentavr hücumbotlarının yapımıyla ilgili durumun ‘karmaşık bir polisiye hikayesine benzemeye başladığını’ yazan Biryukov,ifadelerini paylaştı.

Yapımı tamamlanmış iki Kentavr hücumbotunun, komuta merkezinin kabul komisyonu oluşturma emrini imzalayamadığı için hala ordunun hizmetine girmediğine dikkat çeken Biryukov, “Rıhtım duvarında iki yıldır beş gemi beklemede. Hareket yok. Bu bir polisiye mi? Yoksa sabotaj mı?” diye yazdı.

Kentavr hücumbotları Pyotr Poroşenko’nun Devlet Başkanlığı döneminde üretiliyordu, ilki Eylül 2018’de suya indirilmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi eski sekreteri Aleksandr Turçinov, söz konusu gemilerin ‘en iyi dünya örneklerine tamamen uygun olduğunu’ açıklamıştı.

Çoklu roketatar sistemi, ayrıca ağır makineli tüfek ve roketatarlı iki savaş modülü ile donatılan Kentavr’lar, 40 deniz mili hız geliştirebiliyor ve standart silah donanımlı 36 deniz piyadesi taşıyabiliyor.

Temmuz başlarında gemilerin üretildiği fabrikanın yönetim kurulu başkanı ve eski savunma bakan yardımcısı hakkında, başta Gürza-M ve Kentavr botları olmak üzere Ukrayna ordusuna düşük kaliteli ekipman tedarik etmekten dava açılmıştı.