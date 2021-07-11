Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan mevkidaşına: Pozitif gündem tek taraflı olmaz

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde ifadeler kullanarak, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski bulunduğunu söyledi.

Akar, konuya ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine, Panagiotopulos'un açıklamalarını, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki yapıcı görüşmeler ve yaz döneminde gerginliği düşürmeye yönelik gayretlerle örtüşmeyen bir söylem ve eylem olarak nitelendirdi.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir liderdir diyen Akar, Ortadoğu gibi bir coğrafyada Türkiye'nin, barış ve istikrara katkı sağlayan önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sorunların çözümünde uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerini esas aldığını ifade eden Akar, "NATO içinde de Türkiye’nin konumu ve verdiği katkı yadsınamaz" diye konuştu. Bakan Akar, şunları söyledi:

© Sputnik / Turan Salcı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım

Yunanistan'ın, 6 deniz mili karasularına karşın 10 millik hava sahası iddiasında bulunduğunu hatırlatan Akar, "Bunun tarihte ve günümüzde örneği yoktur" dedi.

Akar, Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, "Yunanistan ise uluslararası hukuka aykırı ve insanlık dışı uygulamalarla, Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar dahil göçmenleri geri itmeye devam etmektedir" ifadesini kullandı. "Yunanistan’da bir silahlanma tutkusu bulunmaktadır" diyen Akar, şöyle konuştu:

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Bazı Yunan akademisyenlerin, siyasilerin, emekli sivil ve asker bürokratların objektif açıklamalarının da Türkiye'nin haklılığını gösterdiğini aktaran Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pozitif gündem tek taraflı olmaz. Yakalanan olumlu havanın devam etmesini istiyorsanız Türk, Yunan halklarının birbirine yakınlığını göz önünde bulundurarak provokatif söylem ve eylemlerden kaçınmanız lazım. Yunanistan bizim için en ufak faydası olacak her şeye bir bahane ile karşı çıkıyor. Biz ise inatla uluslararası hukuk diyoruz, şeffaflık ve iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Sonuç olarak barış için, istikrar için Yunan komşularımızın yayılmacı anlayışından bir an önce vazgeçmesi, uzlaşmaz, kışkırtıcı açıklama ve eylemlerine son vermesi en doğru yoldur. Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyiz."