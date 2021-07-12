Kırım’ın yakınından geçen İngiliz HMS Defender muhribi, Cebelitarık Boğazı’na ulaştı

Gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Marine Traffic adlı internet sitesinde, geçen ayın sonlarında Kırım’ın yakınındaki olayı tetikleyen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisi bugün yerel saatle 07.27’de (TSİ 06.27) Cebelitarık Boğazı’na ulaştı.

HMS Defender muhribi 14 Haziran’da Karadeniz sularına girmişti. 23 Haziran'da ise Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu.

Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri’ne çağrılmıştı.

İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Defender’in Kırım Yarımadası’nın yakınında bulunmasının yasal olduğunu savunmuştu.

Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlanmıştı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve o tarihten bu yana ABD ve diğer NATO ülkelerinin gemileri düzenli aralıklarla Karadeniz’de varlık gösteriyor.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Karadeniz dışındaki ülkelerin gemilerinin bölgede geçirdikleri süre 21 gün ile sınırlı.