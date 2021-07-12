Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı

Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi başkanlığımız ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.

​Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor.

Yerli ve milli üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ın, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacağı belirtiliyor.