Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi başkanlığımız ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.
#Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi Başkanlığımız ile @aselsan-@roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı.✅— SSB (@SavunmaSanayii) July 12, 2021
Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024’e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/HIzLvNISjs
Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor.
Yerli ve milli üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ın, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacağı belirtiliyor.
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