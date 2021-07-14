Rus Su-27 jeti, Karadeniz üzerinde Amerikan keşif uçağının sınır ihlaline izin vermedi

Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya’ya ait hava kontrol radarlarının Karadeniz hava sahasında sınıra yaklaşan bir hava hedefinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmesinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma nöbetçi birimlerden bir Su-27 avcı uçağı havaya kaldırıldı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı olarak belirledi ve Karadeniz hava sahasında ona refakat etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Rus uçağının uçuşu, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleşti. Rusya Federasyonu sınırının ihlaline izin verilmedi” denildi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi dün de ABD Hava Kuvvetlerine ait EP-3E Ares keşif uçağının Karadeniz üzerinde sınır ihlalinde bulunmasını önlemek amacıyla Rus Su-30 jetinin havaya kaldırıldığını duyurmuştu.