Azerbaycan: Şuşa çevresindeki mevzilerimize ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki Şuşa kenti çevresindeki mevzilere Ermenistan askerleri tarafından ateş edildiği açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “15 Temmuz gecesi, Şuşa kenti çevresindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, diğer tarafı bastırmak için karşı ateş açıldı. Azerbaycan ordusu birlikleri arasından ölü veya yaralı da bulunmuyor.