Azerbaycan, Ermenistan’ı sınır hattında ateş açmakla suçladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün akşam ve gece saatlerinde sınır hattında iki ayrı bölgede askerlerine, Ermenistan tarafından ateş açıldığını söyledi. Ermenistan ordusu tarafından çeşitli kalibrelerde silahlar kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca Azerbaycan tarafının da ateş açarak karşı tarafa karşılık verdiği belirtildi.

Sınır hattında yaşananlar sonucunda ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan bu tip gerilimler son haftalarda sıklaştı. Taraflar ilk ateş açanın karşı taraf olduğuna dair birbirlerine suçlamalar yöneltiyor.

Sınırdaki gerilim, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Erivan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesini izliyor.