Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Checkmate jetlerine talep en az 300 adet olarak değerlendiriliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Checkmate adı verilen Rus yapımı yeni beşinci nesil savaş jetlerine yakın gelecekteki dış talebin en az 300 adet olarak değerlendirildiğini, potansiyel işverenlerin ise Hindistan, Vietnam ve Afrika ülkeleri olduğunu ifade etti.

MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Checkmate adlı beşinci nesil Rus savaş jetlerine yakın geleceğe dönük dış talebin en az 300 adet olarak değerlendirildiğini, potansiyel işverenlerin ise Hindistan, Vietnam ve Afrika ülkeleri olduğunu söyledi.

Borisov, "Uçak gerçekten de öncelikle Afrika ülkelerine, Hindistan ve Vietnam'a yönelik olacak. Bu uçaklara talep oldukça yüksek, yakın gelecekte en az 300 uçak olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Yeni uçağın ihracat başarısının Rusya'nın onu uluslararası pazara ne kadar hızlı çıkaracağına bağlı olacağına dikkat çeken Borisov, "Nihai sürenin en geç 2025-2026 olmasını umuyoruz" dedi.