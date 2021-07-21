Rusya, Karabağ’ın izlendiği Rus-Türk Ortak Merkezi’nden yeni görüntüler yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus-Türk Ortak Merkezi’nde sürdürülen çalışmalara ilişkin yeni görüntüler yayınlayıp buradaki askerlerin, Karabağ’daki çatışma alanında ateşkesi izleme görevlerine devam ettiklerini belirtti.
#Видео Военнослужащие Совместного Российского-Турецкого центра продолжают выполнять задачи по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта https://t.co/LZwOj1csQJ#Минобороны #НагорныйКарабах #Миротворцы #МирнаяМиссия pic.twitter.com/XxiDpYpYOQ— Минобороны России (@mod_russia) July 20, 2021
Rus savunma yetkilileri, ortak izleme çalışmaları kapsamında söz konusu alandaki durumun 7/24 insansız hava araçları Forpost ve Orlan-10 ile gözlemlendiğini kaydetti.
Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinde bulunan Rus-Türk Ortak Merkezi’nin oluşturulmasına, Karabağ’da geçen sonbaharda çok şiddetli çatışmaların yaşanması sonrası gerilimi sona erdiren anlaşmanın ardından karar verilmişti. Söz konusu anlaşma ile Karabağ’daki Ermeni güçler pek çok bölgenin kontrolünü, Azerbaycan’a bırakmıştı.
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