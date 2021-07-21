Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, milli ve yenilikçi ürünler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, taktik mini insansız hava aracı sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan Kargu, birçok ülkenin dikkatini çekti.

İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte farklı coğrafyalarda denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.

Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından Kargu'nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında ihraç edilen Kargu'ların teslimatı 2021 yılı içinde tamamlanacak.

STM, bugüne kadar çok sayıda Kargu'yu da Türk güvenlik güçlerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, zamanında parasıyla dahi alınamayan vurucu İHA sistemlerinde, bugün ihracat seviyesine ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısa süre içinde STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerince sahada etkin şekilde kullanılan milli gururumuz Kargu ilk ihracat başarısına ulaştı. Türk savunma sanayimizin ürettiği ve sahada kendini başarıyla kanıtlayan askeri ürünlerimizi, ihraç etmeye devam edeceğiz."

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Türk savunma sanayii olarak, kabiliyetlerimizle dünyaya açılmaya devam ediyoruz. Milli gururumuz Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, ilk ihracat başarısına ulaştı. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de Türkiye'nin en büyük mühendislik gruplarından biri olarak, milli imkanlarla geliştirilen Kargu'nun ihracından duydukları mutluluğa değinerek, şu değerlendirmede bulundu: