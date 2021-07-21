Rusya: Norveç jetleri Tu-160 stratejik füze uçaklarımıza eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus stratejik füze uçaklarına, güzergahın bazı bölümlerinde, Norveç Hava Kuvvetleri’nin F-16 savaş uçakları eşlik etti” ifadesine yer verildi.

İki adet Tu-160 uçağının toplamda 7 saat havada bulunduğu belirtilirken, “İki stratejik füze uçağı Tu-160, Barents Denizi ve Norveç Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-31 uçakları ile Kuzey Filo’ya bağlı hava savunma sistemleri ile koruma sağlandı” dendi.

Uzun menzilli savaş uçaklarının düzenli olarak Arktika, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde yerine getiriliyor” diye eklendi.