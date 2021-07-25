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    Saint Petersburg'da savaş gemileri ve nükleer denizaltıların geçit töreni yaptığı Rusya Donanma Günü

    İlk kez Atlantik'e çıkarak ABD ve Britanya'yı 'dehşete düşüren' İran savaş gemileri, Rusya Donanma Günü'ne katıldı

    © REUTERS / SPUTNIK
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    Atlantik'e çıkan ilk İran savaş gemileri olarak ABD ve İngiliz medyasında türlü spekülasyona malzeme olan Sehend destroyeri ile Mekran ileri üs gemisi, St. Petersburg'daki donanma töreninde boy gösterdi. İkilinin Basra Körfezi'nden çıkıp Afrika'yı dolaşarak Kuzey Denizi'ne gelmesi, İran'ın küresel güç yansıtma kabiliyeti olarak değerlendirildi.

    Rusya'da savaş gemileri ve nükleer denizaltıların geçit töreni yaptığı Donanma Günü, ilk kez Atlantik Okyanusu'na çıkmış İran savaş gemilerinin boy göstermesine de sahne oldu. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göre Rusya'nın dünyanın lider donanma gücü olduğunu gösteren St. Petersburg’daki törene, İran'ın Sehend destroyeri ile onu destekleyen Mekran ileri üs gemisi de katıldı. Mayısta Basra Körfezi'ndeki Bender Abbas Limanı'ndan hareket edip Afrika'yı dolanarak haziranda Atlas Okyanusu'na ulaşan Sehend ile Mekran'dan oluşan 77. Filo'nun olası kargosu ve varış noktasına dair Batı medyasında çarşaf çarşaf spekülasyon yapılmıştı

    Kronstadt Limanı'ndan esas duruşla

    Bugün Rusya Donanması'nın kuruluşunun 325. yıldönümünde düzenlenen geçit törenine katılan -Hindistan ve Pakistan'dan gönderilenler dahil- 50'den fazla savaş gemisi arasında İran'ın Movj sınıfı hafif destroyeri Sehend de yer aldı. Sehend, bugün Kronstadt Limanı'ndan İran ulusal bayrağını dalgalandırarak geçerken, subaylar ve denizciler hazırolda durdu.

    Daha önce bu gemilerin Atlantik Okyasuna açılmasına Batı'nın verdiği tepki karşısında 'ABD'nin İran'ın yeni üç yansıtma yeteneğinden dehşete düştüğü' değerlendirmesini yapmış olan İran Donanma Komutanı Hüseyin Hanzadi de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun davetine icabet ederek St. Petersburg'daki törende onur konuğu olarak hazır bulundu. İranlı amiral, üst düzey askeri yetkililerle Rusya-İran savunma işbirliği olanakları ile bölgesel meseleleri de görüştü.

    İran donanması ilk kez Finlandiya Körfezi'nde

    Sehend ile Mekran'ın binlerce kilometre kat ederek Atlantik Okyanusuna çıkması, Manş Denizi'nden geçip Baltık Denizi'ne varması ve Rusya'ya ulaşmasını 'emsalsiz' bir gelişme diye niteleyen Hanzadi, bu gemilerin Finlandiya Körfezi'nde bulunmasının 'tarihi bir olay ve başarı olduğu, Kuzey Denizi ve Finlandiya'nın kapılarının İran filosuna açılması anlamına geldiği' vurgusunu yaptı.

    Danimarka Savunma Bakanlığı, İran savaş gemileri Danimarka sularından geçişinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

    ABD medyasının 'Venezüella'ya silah ya da yakıt taşıdığı ve durdurmak için Amerikan deniz gücünün kullanılabileceği' spekülasyonlarına konu olan Sehend ile Mekran'ın geçen hafta Latin Amerika'ya yönelmek yerine beklenmedik şekilde Fransa'nın kuzeybatı kıyılarına kırıp Manş Denizi'nden geçmesi de İngiliz basınında 'bu geçiş sırasında istihbarat topladıkları' şüphelerine yol açmıştı. 

    2500 ton ağırlığında, 95 metre uzunluğundaki, 140 denizci taşıyan Sehend'in donanımları arasında uzun menzilli radarlar, elektronik savaş ve tuzak sistemleri, donanma silahları, toplar, makineli tüfekler, füzeler, torpedolar ve anti denizaltı silahları yer alıyor. Bir helikopterin iniş kalkışına izin veren pisti olmasına rağmen bu yolculukta helikopter gözlemlenmedi.

    Petrol tankerinden dönüştürülen 111 bin ton ağırlığındaki, 230 metre uzunluğundaki ileri üs gemisi Mekran'ın yakıt, erzak, silah ve çok çeşitli teçhizat taşımanın yanısıra roket fırlatıcı sürat tekneleri, batiskaflar, insansız hava araçları ve helikopterlerin yanısıra Kadir ve Ebu Mehdi deniz seyir füzeleri ve radarla donanabileceği belirtiliyor.

    Teoride Mekran, Haziran 2019'da Hürmüz Boğazı'nda 220 milyon dolarlık bir ABD insansız hava aracını düşüren gelişmiş Hordad uçaksavar füzesi sistemi de dahil  İran Silahlı Kuvvetleri'nin kıyı veya hava savunması için geliştirilmiş her türlü mobil silahını taşıyabileceği konuşuluyor.

    İranlı mühendislerin eseri Sehend ile Mekran'ın uzun bir yolculukla Avrupa'yı turlaması, 'Tahran'ın geleneksel bir uzun menzilli savaş gemisi inşa etmek için gereken maliyet ve zamanın sadece çok küçük bir kısmını harcayarak, küresel güç yansıtma kabiliyetine eriştiğinin göstergesi' olarak yorumlandı.

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