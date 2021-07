ABD’li askeri uzmanlardan ‘kabus gibi’ 2034 Dünya Savaşı senaryosu

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın ortaklaşa kaleme aldığı “2034: A Novel of the Next World War” kitapta, gelecekteki dünya savaşının yoğunlukla insansız hava araçları ve otonom insansız askeri teçhizat ile yapılacağı belirtildi.