Rusya, Tacikistan’ın Afganistan sınırındaki tatbikata yaklaşık bin askerini gönderecek

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi nedeniyle gelecek hafta Tacikistan’ın bu ülkeyle sınırında gerçekleştirilecek tatbikatlara, Rusya tarafından yaklaşık bin askerin katılacağı belirtildi.

Rusya’nın Merkez Askeri Bölgesi’nin yetkilileri, 5-10 Ağustos’ta Tacikistan’ın güneyinde Özbekistan’ın da katılımı ile gerçekleştirilecek ortak tatbikatlara yaklaşık bin Rus askerin katılacağını söyledi.

Diğer tarafların göndereceği askerlerle beraber ortak tatbikata toplamda bin 500 askerin katılması bekleniyor.

Tacikistan, Afganistan ile sınırını güçlendirmek için daha önce 20 bin askerinin konuşlanma yerlerini değiştirmişti.

Taliban, ABD güçlerinin çekilmeye başlaması ile Afganistan’da geniş toprakların denetimini ele geçirmiş durumda. Söz konusu ele geçirilmiş yerler içinde, ülkenin Tacikistan ile ana sınır kapısı da yer alıyor.

Taliban’ın ilerleyişi, Rusya’nın Orta Asya’daki müttefikleri için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor.

Tacikistan-Afganistan sınırını, SSCB’nin dağılmasından sonra uzun süre Rusya’nın sınır muhafızları korudu. 2005’ten itibarense sınırın korunması görevi tamamıyla Tacikistan sınır güçlerine geçti ve Rus sınır muhafızları bu ülkeden çekildi.