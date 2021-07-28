Rusya, Tacikistan ordusuna ücretsiz silah ve teçhizat verecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yabancı güçlerin aceleyle çekilmesi nedeniyle Afganistan’daki teröristlerin faaliyetlerini artırması ve ülkedeki durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, bu nedenle Tacikistan’a ücretsiz silah sevkiyatı yapacaklarını söyledi.

Duşanbe’de Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Şoygu, “Komşu ülke Afganistan kaynaklı tehditlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi ilk planda. Yabancı güçlerin ülkeden aceleyle çekilmesi durumun giderek kötüleşmesine, teröristlerin faaliyetlerini artırmasına yol açtı. Bu durum uygun tedbirlerin alınmasını gerektiriyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Şoygu, terör tehditlerini gidermek için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve ikili çerçevede bir dizi ortak tatbikat düzenlenmesinin planlandığını, başka tedbirlerin de alınmakta olduğunu ekledi.

Şoygu, “Tacikistan ordusuna ücretsiz olarak ek Rus silah ve teçhizatı sevkiyatı organize edildi. Nitelikli Tacik askeri personeli eğitimlerine devam ediyoruz. Üssümüzün muharebe potansiyelini güçlendirme ve militanların sızması olasılığını ortadan kaldırmak için plan belirleme konusuna dikkatimizi veriyoruz” dedi.

Şoygu, Rusya’nın Tacik dostlarına her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti.