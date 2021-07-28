Türkiye ve dünyanın savunma sanayi devleri IDEF'21'de buluşacak

Sputnik'in medya partneri olduğu 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21, 17-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye ve dünyanın savunma sanayi devlerinin buluşma platformu olan IDEF21’e yurt içi ve yurt dışından bin 170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen IDEF’21, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde her zaman olduğu gibi fiziki olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayii devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e, yurt içinden ve yurt dışından bin 170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

Sputnik'in de medya partneri olduğu fuara 116 heyet katılacağını bildirirken, heyetlerde geri dönüşler devam ediyor.

Şimdiden bu rakama erişilmiş olması fuarın uluslararası iş görüşmeleri açısından verimli geçeceğini gösteriyor. Fuar açılışına kadar bu sayının çok daha fazla olacağı vurgulanıyor. Fuara katılacağını bildiren üst düzey yetkililerin arasında 28 Bakan yer alıyor.

Savunma tedarikinden sorumlu makamların en önemli buluşması

IDEF’21, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na şu ana kadar 28 Bakan katılacağını bildirdi. Fuara katılacak heyetlerde Bakanların yanı sıra Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve Müsteşar seviyesinde çok sayıda üst düzey yetkili yer alıyor.

Fuara bu yıl, ülkelerin savunma tedarikinden sorumlu üst düzey yetkililerin ilgisinin daha da artması, IDEF’21’in oldukça verimli geçeceğini ve hedeflerine ulaşacağını şimdiden haber veriyor.

IDEF 2019 yılında, 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyet ve 588 heyet üyesi ağırlanmıştı.

Yurt dışından resmi heyet davetleri arttı

15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, geçmiş fuarlarda olduğu gibi mütekabiliyet esasına dayalı olarak yurt dışı heyet davetleri, T.C. Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapıldı. İki yılda bir düzenlenen IDEF’e bu yıl, yurt dışı heyetlerin ilgisi çok yüksek.

IDEF’21 için hazırlıklar sürerken, davet edilen heyet sayısı 455’e yükseldi. Bu davetlere geçtiğimiz fuarlara göre çok daha erken dönüşler alınmaya başlanırken, fuar açılışına kadar bu sayının artacağı vurgulanıyor.