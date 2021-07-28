‘Birleşik Çabalar-2021’ tatbikatı eylülde Ukrayna'da yapılacak

Ukrayna Ortak Kuvvetler Operasyon Komutanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, NATO üyesi ve müttefiki 15 ülkenin askeri personelinin katılacağı ‘Birleşik Çabalar -2021’ tatbikatının eylül ayında Ukrayna’da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm eğitim sahalarının yanı sıra, Karadeniz ve Azak Denizi sularında stratejik komuta ve personel tatbikatları yapılacak” denildi.

Ukrayna basınına konuyla ilgili bilgi veren Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Ortak Kuvvetler Operasyonu Komutanı Sergey Nayev, tatbikatın sonunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kontrol organları ile komuta eylemlerinin operasyonların yürütülmesi sırasındaki koordinasyonunun sağlanmış olması gerektiğini belirtti.

Nayev ayrıca, Ukrayna ordusunun operasyonların planlanmasını organize etme yeteneğini göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Geçen yılki ‘Birleşik Çabalar-2020’ tatbikatı 12 bin personel ve 700 askeri teçhizatın katılımıyla 22-25 Eylül tarihleri arasında Ukrayna'da gerçekleştirilmişti.

Ukrayna ve dört Batı ülkesinin (ABD, Büyük Britanya, Kanada, İsveç) silahlı kuvvetlerinden 2 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Cossack Mace-2021’ komuta ve personel tatbikatı 21-24 Temmuz'da Nikolaev bölgesindeki eğitim sahasında yapılmıştı. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna kıyılarında yaklaşık 4 bin askeri personel, 40 savaş gemisi, 30 uçak ve helikopter, 100’den fazla zırhlı araçla gerçekleştirilen Sea Breeze-2021 (Deniz Esintisi) tatbikatına Ukrayna, ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye ve Letonya katılmıştı.