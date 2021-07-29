Rusya ile Çin, 10 bin askerin katılımıyla ortak tatbikat gerçekleştirecek

Rusya savunma yetkilileri, ağustos ayında Çin ile 10 bin askerin katılacağı ortak bir askeri tatbikat gerçekleştireceklerini belirtti.

Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Çin ile ağustos ortasında gerçekleştireceklerini söyledikleri askeri tatbikata her iki taraftan toplam 10 bin askerin katılacağını kaydetti.

Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimini güçlendirme ve tarafların orduları arasındaki askeri işbirliği seviyesini yukarı çekme amaçları ile düzenleneceği belirtilen tatbikat, Çin’in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui otonom bölgesinde gerçekleşecek.

Bunun yanında tatbikatın ne kadar süreceği henüz açıklanmış değil.