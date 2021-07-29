DHC: Ukrayna’nın açtığı ateş sonucu 3 asker hayatını kaybetti

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) halk milislerinin açıklamasına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ateş açması sonucunda 3 DHC askeri hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı. DHC, uluslararası gözlemcilere ateşkes ihlallerini tespit etme çağrısı yaptı.