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    Yapay zeka, robot

    Pentagon, rakiplerinin hamlelerini önceden görebilmek için yapay zeka deneyleri yapıyor

    © AFP 2021 / Fabrice COFFRINI
    Savunma
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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202108031045143923-pentagon-rakiplerinin-hamlelerini-onceden-gorebilmek-icin-yapay-zeka-deneyleri-yapiyor/

    Pentagon, rakiplerin hamlelerini önceden tahmin edebilmek için son teknoloji bulut ağlarını ve yapay zeka sistemlerini kullanmayı hedefliyor. NORTHCOM ve Kuzey Amerika Hava Savunma (NORAD) Komutanı VanHerck açıklamalarında dolaylı olarak Rusya ve Çin'e de atıfta buldu.

    The Drive'ın haberine göre, ABD Kuzey Saha Komutanlığı (NORTHCOM) yakın zamanda, küresel sensör ağlarını, yapay zeka (AI) sistemlerini ve bulut bilişim kaynaklarını 'bilgi hakimiyeti' ve 'karar verme üstünlüğü' elde etmek amacıyla birleştiren sistem olan ve Küresel Bilgi Hakimiyeti Deneyleri (GIDE) olarak bilinen bir dizi test uyguladı.

    NORTHCOM, deneylerde test edilen yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarının, büyük veri kümelerindeki kalıpları, anormallikleri ve eğilimleri değerlendirerek Pentagon'a rakiplerinin hamlelerini 'günler önceden görme yeteneği' sunabileceğini düşünüyor.

    NORTHCOM ve Kuzey Amerika Hava Savunma (NORAD) Komutanı Orgeneral Glen VanHerck, Pentagon'da gazetecilere verdiği demeçte, bunun GIDE'nin üçüncü testi olduğunu ve 'aynı bilgi alanında aynı yetenekleri kullanarak iş birliği yapan' 11 muharip komutanlığın tümüyle birlikte yürütüldüğünü söyledi.

    Bilgi önceliğinde dakikalardan ve saatlerden değil, günlerden bahsettiğini belirten VanHerck, "Günler önceden görebilme yeteneği karar vermek için zaman yaratır" dedi.

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    VanHerck, GIDE 3'ün, 'sadece askeri liderlere değil, aynı zamanda sivil liderlere de fırsat veren, taktik düzeyden stratejik düzeye kadar liderlerin karar verme sürecinde gerekli zamanı kazanmak amacıyla bilgi ve verilerin nasıl kullanıldığına ilişkin temel bir değişikliği' test etmenin bir yolu olduğunu aktardı.

    GIDE'nin daha proaktif karar vermeye olanak sağlayacağını ileri süren VanHerck, deneyde dünya çapında toplanan verilerin eş zamanlı analizini gerçekleştirmek için isimsiz ortaklardan 'ticari bilgiler' de dahil olmak üzere yapay zeka araçlarının kullanıldığını anlattı. VanHerck, bu bilgilerin NORTHCOM'un karar vermesi durumunda bulut tabanlı sistemler aracılığıyla müttefikler ve diğer ortaklarla eş zamanlı paylaşılabileceğini de bildirdi.

    yapay zeka - robot
    © DHA
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    GIDE 3 deneylerinin, ABD Hava Kuvvetleri ve ABD ordusunun daha hızlı ve daha bilinçli karar vermeyi sağlamak için düzenlediği gerçek zamanlı veri toplama ve yapay zeka araştırmalarından farklı olduğunu vurgulayan VanHerck, NORTHCOM'un yeni araçlar veya kavramlar yaratmaya çalışmadığını, bunun yerine orduya yeni bir farkındalık seviyesi oluşturmak için mevcut bilgileri kullandığını kaydetti.

    VanHerck açıklamalarında dolaylı olarak Rusya ve Çin'e atıfta bulunarak, ABD'nin şu anda 'her ikisi de nükleer silahlı, ABD'ye karşı her gün rekabet eden iki rakibi' olduğunu söyledi. VanHerck, isim vermeden, deneylerin 'eş düzey bir rakibe odaklandığını' belirtti.

    Testler ayrıca Ortak Yapay Zeka Merkezi'nin ve AI'dan yararlanan bir ABD Savunma Bakanlığı (DOD) projesi olan Project Maven'in desteğini de içeriyor.

     

    Etiketler:
    ABD, Pentagon, Kuzey Saha (NORTHCOM), Yapay zeka, Rusya, Çin, Deney
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