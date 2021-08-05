The Paper: S-500 füze savunma sistemi, Çinli rakiplerinden çok daha üstün

The Paper, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500’ün Çinli rakiplerinden çok daha üstün olduğunu yazdı.

The Paper’de yayınlanan bir makalede, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500’ün Çin’in bu alanda geliştirdiği tüm füze savunma sistemlerinden daha üstün olduğu belirtildi.

Makalenin yazarı Lin Sen, Çin'in hava ve füze savunma alanındaki son başarılarını gösteren HQ-9B, HQ-22 ve HQ-19 gibi yeni hava savunma sistemleri geliştirdiğini hatırlatarak, “Ancak bunlardan hiç biri hava ve uzay savunma sistemlerini barındıran S-500 füze sisteminin yakınından bile geçemez” diye yazdı.

Yazar, S-500 füze sisteminin ihracat versiyonunun piyasaya sürülmesi durumunda, Çinli yetkililerin bu sistemi satın almayı ciddi şekilde düşünmeleri gerektiğini belirtti.

'Karadan havaya' savunma füze sistemi olan S-500, artırılmış menzil ve irtifa potansiyeli sayesinde balistik füzeler dışında uçak ve helikopter gibi aerodinamik hedefleri ve kruz füzelerini vurma yeteneğine sahip.

600 kilometre menzile sahip sistem, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı anda tespit ederek vurma kapasitesine sahip. S-500'ler, süpersonik füzelerin savaş başlıklarını etkisiz hale getirebiliyor.

S-500, özellikleri açısından selefi S-400 ve ABD yapımı muadili Patriot Advanced Capability 3 sistemlerinin oldukça üstünde bir füze savunma sistemi.