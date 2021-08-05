NI: Hipersonik füzelere sahip Rus denizaltıları NATO’nun Karadeniz’deki müttefikleri için büyük tehdit

Kris Osborn imzalı yazıda, hipersonik silahların, fırlatma yönteminden bağımsız olarak son derece tehlikeli olduğu kaydedilirken, “Ses hızının beş katı hızla ilerleyen roketleri durdurmak, her türlü kuvvet için zor bir iş, denizaltılardan fırlatılmaları ise ek zorluklar doğuruyor” ifadesine yer verildi.

Karadaki sabit füze fırlatma platformların önceden tespit edilebildiğini yazan Osborn, denizaltıların saldırmadan önce okyanusta gizlenmesinin, hipersonik silaha karşı korumayı zorlaştırdığını kaydetti.

Ayrıca ses düzeyini düşüren yeni teknolojilerle ilgili endişelerini dile getiren askeri uzman, bu teknolojilerin denizaltılara, savaş gemileri için ulaşılamaz olan kıyı bölgelerine girme fırsatı verdiğini belirterek, “Bu gerçekse Arnavutluk ve Bulgaristan büyük tehlikede olabilir” diye ekledi.