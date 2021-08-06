Eski ABD istihbarat subayı: Rusya ile nükleer savaş gerçek bir tehdit

Eski ABD istihbarat subayı Rebekah Koffler, ABD ve Rusya arasında nükleer savaş olasılığının gerçek bir tehdit olduğunu belirtti.

The Hill’e konuşan Rebekah Koffler, “İki ülkenin karşı karşıya gelme tehlikesi, birbirine taban tabana zıt iki dünya görüşünün varlığı nedeniyle, Sovyetler Birliği dağıldığı andan itibaren var” ifadesini kullandı.

Rus nükleer silahlarının modernizasyonunda, gelecekte yaşanabilecek bir savaşın ön koşullarını gören eski istihbaratçı, günümüzde Rusya’nın sahip olduğu nükleer doktrinin, soğuk savaş döneminde var olan Sovyet muadiline göre çok daha tehlikeli olduğunu savundu.

Koffler, “Sovyetlerin nükleer cephaneliği, nihayetinde hiçbir zaman savaşta kullanılmayan psikolojik bir silah haline geldi” diye konuştu.

Rusya’nın doktrininin, 'teori' çerçevesinin dışına çıktığını ve 'gerçekliğe' dayandığını kaydeden uzman, “Rusya, karadan, denizden ve havadan nükleer saldırılar yardımıyla Amerika’yı yer yüzünden silme potansiyeline sahip tek ülke. İki ülkenin nükleer çatışmaya hazır olduğu şüphe götürmez. Sorun sadece bu savaş nasıl önlenebileceğinde” diye ekledi.