Pentagon Hint Okyanusu'ndaki İsrailli şirkete ait gemiye saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, 29 Temmuz'daki saldırının ardından uzman ekip tarafından kanıtlar incelenerek ve gemideki mürettebatla konuşularak yürütülen soruşturmada, Mercer Street adlı gemiye patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, nakliye gemisine ilk olarak İHA'larla iki başarısız saldırı olduğu, üçüncü saldırıda ise mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Mürettebatın sudan çıkardığı ve patlayıcı uzmanlarının incelediği İHA parçalarının daha önce İran'ın tek yönlü saldırı İHA'larından toplanan örneklerin neredeyse benzeri olduğu aktarılan açıklamada, İran kıyılarından saldırının yapıldığı yere olan mesafenin ise bu ülkenin tek yönlü saldırı İHA'larının menzilinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamaya göre ABD'li uzmanlar, kanıtlar doğrultusunda bu İHA'ların İran'da üretildiği sonucuna ulaştı.

Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait geminin mürettebatından, biri İngiltere diğeri Romanya vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetmişti.