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    WSJ: Rus Su-75 Checkmate uçağı ABD’nin başını ağrıtacak

    © Sputnik / Евгений Биятов
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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202108091045204178-Wsj-rus-su-75-checkmate-ucagi-abdnin-basini-agritacak/

    Wall Street Journal (WSJ), Rusya’nın yeni beşinci nesil hafif taktik uçağı Su-75 Checkmate sayesinde havada ve jeopolitik arenada ABD ile boy ölçüşeceğini yazdı.

    Gazetenin yayınladığı makalede, Rusya’nın yeni beşinci nesil hafif taktik uçağı Su-75 Checkmate sayesinde havada ve jeopolitik arenada ABD ile boy ölçüşeceği belirtildi.

    Yazıda, Checkmate, en gelişmiş radarlara görünmezlik teknolojisine sahip dünyanın ikinci tek motorlu avcı uçağı olabilir” ifadelerine yer verildi.

    Rus avcı uçağının tek rakibinin ABD’nin envanterinde bulunan en güçlü uçağın, Lockheed Martin şirketinin geliştirdiği F-35'in olacağı dikkat çekilen yazıda, Amerikan uçağının dünyada talep gördüğünü ve yalnızca silah ihracatından gelir sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Washington'un diplomatik hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunduğu vurgulandı.

    Rusya’nın Su-75 Checkmate avcı uçağını savunma alanında ABD ile işbirliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arjantin, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerde tanıtmayı planladığına dikkat çekilen yazıda, "Checkmate, adından da anlaşıldığı üzere ABD’nin stratejik etkisine meydan okumayı hedefliyor" ifadeleri kullanıldı.

    Bununla birlikte Moskova, Su-75’in ticari bir proje olduğunu ifade etti. Rusya devlet savunma şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Rus projesinden jeopolitik anlam çıkarılmaması çağrısı yaparak, "Bunun asıl nedeni çok daha basit, bu sınıftaki uçaklar dünya askeri teçhizat pazarında gerçekten yüksek talep görüyor" açıklamasında bulundu.

    Rus yetkili, fiyatı yaklaşık 30 milyon dolar olacak Su-75’in Amerikan F-35 uçağına 120 milyon dolar veremeyecek olan ülkelerin ilgisini çekeceğini ifade etti.

    Checkmate uçağının tanıtımından bir kare.
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler
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    Diğer yandan makalede, Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Başkanı Yuriy Slyusar her ne kadar Su-75 uçaklarının Komsomolsk-na-Amure kentindeki fabrikada üretileceğini açıklasa da, Checkmate projesinin hayata geçirilmesine fon eksikliği nedeniyle başlanamadığı ifade edildi.

    Beşinci nesil yeni Su-75 uçağının prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda görücüye çıktı. Yeni uçağın ilk sırada Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.

    Fiyatı yaklaşık 25-30 milyon dolar olacağı düşünülen Rus uçağı, 2-3 kat daha pahalı olan Fransa yapımı Dassault Rafale ve İsveç’in ürettiği Saab Gripen jetlerinin başlıca rakibi olacak.

    Etiketler:
    Checkmate, SU-75, ABD, Rusya, Savaş uçağı, beşinci nesil, MAKS-2021
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