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    Seyir Hali

    Eski TBMM Başkanı Cindoruk: Can havliyle uğraşılması gereken parlamenter rejimi Cumhuriyetimize kazandırmaktır

    Seyir Hali
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    RS FM’de başkanlık sistemi ve güncel gelişmeleri değerlendiren TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk “Muhalefet teferruatla, belediyedeki yolsuzluklarla uğraşıyor. Esas can havliyle hepimizin uğraşması gereken şey, tekrar parlamenter rejimi Cumhuriyetimize kazandırmak bu rejimi tarihin toprağına gömmektir” dedi.

    Türk siyasetinin önemli isimlerinden Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Başkanlık sistemiyle siyasetteki son gelişmeleri, Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Cindoruk’a göre Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar haklarını eline almadığı takdirde bir ‘hükümet yokluğu’ hissedilmeye devam edecek. 

    Cindoruk, Başkanlık sisteminin geçici bir dönem olduğunu ve meşruiyet yokluğundan dolayı tekrar rejim değişikliğine gidileceğini “Devletin kurucu unsuru olan meclisi devre dışı bırakıp tek adam idaresi kuruyoruz. Bir referandumda katılanların yüzde 52’si evet demesi üzerine oy vermeyenleri de dikkate almayarak tek adam idaresine geçiyoruz. Ben buna ara rejim diyorum. Parlamento, devletin ve meclisin haklarını geri alacaktır. Rejimi değiştirmek kolay iş değildir. Bir savaş mı kazandınız? Hayır. Derenin çöplerini temizlemişsiniz ya da Haliç’in çamurunu çıkarmışsınız. Belediye başarılarınız olabilir ama bir kılıç hakkınız yok. Başka hakkınız da yok, bir darbe ya da ihtilal yapmamışsınız, yapanların yapmadığını yapıyorsunuz. Kenan Evren ya da Cemal Gürsel, darbe yaptılar ve gittiler” sözleriyle anlattı.

    ‘Başbakan kim derseniz Fahrettin Koca derim’

    Tek adam rejiminin güç boşluğu getirdiğine dikkat geçen Cindoruk “Bugün AK Parti siyasi partiler kavramına göre organize olmuş cemaatler toplumu ve bunu söylemekten çekinmiyor.  Sayın Cumhurbaşkanı, kültür inkılabı yapamadıklarını, kendi devrimlerini gerçekleştiremediklerini söyledi, söylediği dini eğilim, dini eğitim, dini söylem. Ben de çok muhafazakar bir adamım, ben de bunlara inanıyorum ama bunu yapmak için benim elimde bir güç yok, bir kudret yok, bir hak yok. Durduk yerde Başkanlık söylemine geçiyorum, parlamentoyu karantina altına alıyorum. Türkiye’de hükümet yok. Karar organları kalkmış ortadan Bakanlar Kurulu yok, Başbakan yok. Son zamanlarda pandemi döneminde Bakanlar Kurulu’nu Sağlık Kurulu organize ediyor. Sağlık Kurulu karar veriyor. Sağlık Kurulu kararları Bakanlar Kurulu gibi yürürlüğe giriyor. Başbakan kim derseniz Fahrettin Koca derim” dedi.

    ‘Pandemiye çare bulmakta zorlanıyor çünkü kurumları yok’

    AK Parti hükümetinin 18 yıl boyunca devam etmesini sağlayanın devlet kurumları olduğunu söyleyen Cindoruk “18 sene rejim yürüdü zannettiler, yürümedi bence. Parlamenter rejimin kurduğu kurumlar yürüttü. Pandemi sürecinde, aksaklıklar çıkmaya başladı. Devlet grip aşısını getiremedi,  aşı geliştirecek organizasyon yapamadı. Bilimsel verileri ispat edemedi. Devlet hastanelerini kapattı. Gülhane Hastanesi, Osmanlı döneminden gelen askeri bir tıp kurumu, onu kapattı. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Ankara’daki numune hastanesini kapattı yerine yenilerini açmaya çalıştı. Hava pistlerini yıktı, geçti ama sonuçta pandemiye çare bulmakta zorlanıyor. Neden? Kurumları yok” dedi.

    ‘Pandemi döneminde kapalı olan tek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi’

    “Ankara ile halkın arası açıldı” diyen Cindoruk “Ankara ile halkın arası açıldı. Milletvekilleri artık soru önergeleriyle meclis araştırmalarıyla konuşmuyorlar. Hükümet milletvekillerinin sorularına cevap veremiyor. Hükümet sıraları kaldırıldı, mecliste özel yerleri vardı. Bakanlar Kurulu 15 - 20 tane arkadaş balkona çıktılar. Meclis salonuna giremeyen bakan olur mu? Mebuslar karşı karşıya gelecek, bir başbakan olacak Türkiye Cumhuriyeti bu boşluğu uzun süre yaşatamaz. Şu pandemi döneminde kapalı olan tek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi” diye anlattı.

    ‘Hepimizin uğraşması gereken şey, tekrar parlamenter rejimi cumhuriyetimize kazandırmak’

    Türkiye’nin önündeki en önemli meselenin parlamenter sisteme dönmek olduğuna vurgu yapan Cindoruk “Muhalefet teferruatla, belediyedeki yolsuzluklarla uğraşıyor. Esas can havliyle hepimizin uğraşması gereken şey, tekrar parlamenter rejimi cumhuriyetimize kazandırmak bu rejimi tarihin toprağına gömmektir” dedi.

    ‘Parlamenter rejimde Türkiye hiçbir sıkıntı yaşamadı’

    Parlamenter rejimin, Türkiye’nin müttefik olma arzusunda olduğu ülkelerde de görüldüğünü Cindoruk “Parlamenter rejimde Türkiye hiçbir sıkıntı yaşamadı. Darbeler oldu ama darbeler parlamenter rejimin kendi kusurları değil parlamenter rejimin içerisindeki hükümetin boşluklarıdır. Parlamenter rejim, Demokratik rejime dönmüş olsaydı darbeler de olmazdı. Avrupa’da parlamenter olmayan rejim yok, oraya katılmak istiyorsunuz. Hedefiniz Avrupa’da ki, hatta dağılmış Yugoslavya’da ki hükümetler bile parlamentolarla idare ediliyor” ifadelerini kullandı.

    ‘18 yılda Türkiye’nin hiçbir sorunu çözülmedi’

    Geçtiğimiz 18 senenin Türkiye için daha fazla sorun getirdiğini söyleyen Cindoruk, şöyle devam etti:

    “Bir söylem ortaya atmışlar: eski Türkiye, yeni Türkiye. Yeni Türkiye dedikleri bu 18 seneyse çok kötü, 18 senede Türkiye’nin hiçbir meselesi çözülmüş değildir. Kıbrıs meselesi mi çözüldü? Anarşi ve terörle ilgili mesele mi çözüldü? Üstelik yeni meseleler oldu. Suriye de olan kavga sonucunda Türkiye’de 4.5 milyon bakmakla yükümlü olduğumuz misafirimiz var, bunun övünülecek tarafı da yok. 4 milyon insanı Türkiye’de besliyorsanız, kendi vatandaşlarınızın rızkından kısıyorsunuz. 2023 hedefleri sayıyordunuz hangi hedefi tutturabildiniz? Adaleti mi getirdiniz? Yargı bağımsızlığı mı getirdiniz? Getirdiyseniz Osman Kavala niye hapiste? AYM karar veriyor, AYM’nin kararını infaz edemiyorsunuz.”

    ‘Bir idare var ama parti yok, bir tek başkan var’

    Yeni sistemde meclisin rolünün zayıfladığını aktaran Cindoruk “Koalisyon rejimlerinde zaman zaman ihtilaflar boşluklar çıkabilir ama 18 yıl boşluk hiçbir zaman olmamıştır. Bugün AK Parti diye bir parti yok. Partiden milletvekili seçilenin ne beklentisi olabilir? Sabahtan akşama meclise gitse gelse ne yapacak? Sadece meclisin lokantasından faydalanacak, sosyal haklarından faydalanacak. Hiçbir siyasi hakkın yok, siyasi resmiyetin yok, parti yok. Siyasi parti örgütü halinde kurulmuş olan bir toplum var. Bir idare var ama parti yok, bir tek Başkan var” dedi.

    ‘Gaz bulduğunu söylüyor ama o gaz demokrasinin yerine geçmez’

    Cindoruk, siyasal geleneklerin devamının önemini şu sözlerle aktardı:

    “Çankaya köşkünü reddetmiş bir Cumhurbaşkanı var, Beyaz Saray’a gitmeyen Başkanlar olabilir miydi? Koalisyon dediğiniz halkın paylaşarak rejimi idare etmesidir. Tüm dünyanın aklı yok mu? Başarılı rejim, başkanlık rejimi, diye bir tek Amerika’yı söylüyorsunuz. (ABD Başkanı Donald) Trump’la (Demokratların adayı Joe) Biden’ın müzakerelerini gördüğünüz zaman o kültüründe çok iyi olmadığını görüyorsunuz. Amerika 50 tane devlet birleşmiş federasyon kurmuş. Siz özbeöz halk, millet ve cumhuriyet ittifakıyla kurulmuş bir devletsiniz. Türkiye Cumhuriyeti petrol aradı bulamadı, bir de demokrasi aradı bulamadı. Gaz bulduğunu söylüyor ama o gaz demokrasinin yerine geçmez.”

    Etiketler:
    Başkanlık sistemi, AK Parti, referandum, Hüsamettin Cindoruk, Fahrettin Koca, TBMM, Parlamento, rejim değişikliği, başkanlık rejimi, Rejim
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