Kayıt
17:55 02 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Seyir Hali

    Perinçek: Türkiye NATO’nun üvey çocuğu

    Seyir Hali
    URL'yi kısaltın
    0 910
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043011311_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_72b1fcb6ae23f416622537e87d1f3d12.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202011021043138748-perincek-turkiye-natonun-uvey-cocugu/

    Türkiye’de siyasi bölünmenin kaynağını Atlantik taraftarları ve Asya taraftarları olarak tanımlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ülke için doğru olanın NATO’dan ayrılmak olacağını işaret ediyor.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin gündemini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Ülkenin NATO’dan çıkması gerektiğine işaret eden Perinçek, buna gerekçe olarak NATO’nun Türkiye’nin dış politikada birçok alanında karşısında olmasını ve savunma görevini yerine getirmemesini gösterdi. 

    ‘Türkiye’de siyasi kamplaşma da Atlantik’te kalalım ve Asya’ya yönelelim arasında’

    “Türkiye, NATO’dan koparak Avrasya’ya yaklaşmakta” diyen Perinçek “Zaten Atlantik sisteminin kendisi dağılıyor ve çöküyor. Dolayısıyla Türkiye’de siyasi kamplaşma da ‘Atlantik’te kalalım’ ve ‘Asya’ya yönelelim’ arasında oluşuyor.  Zaten dünya ekonomisinin ağırlığı da Çin ve Asya’ya kayıyor. Vatan Partisi 20-30 yıldır ‘Avrasya bizim yerimiz ancak orada bağımsızlığımızı koruyabiliriz ve geliştirebiliriz’ programının sahibi. Türkiye’de RAND Corporation raporu ya da Biden’ın açıkladığı gibi CHP, İYİ Parti, Abdullah Gül, Babacan bir Atlantik kutbu muhalefeti oluşturdu. Amerika’nın dikkati onların üzerinde yoğunlaşıyor. Buna karşılık da daha ‘Türkiye partisi’ diyebileceğimiz AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve kendimizin ürettiği programın ortasında duruyoruz” dedi.

    ‘Türkiye zaten NATO’dan aforoz edilmiş durumda’

    NATO ülkelerinin Türkiye’nin yanında olmadığını belirten Perinçek “Atlantik ekonomide bizi boğulma noktasına getirdi. Vatan bütünlüğünde bölünme tehlikesiyle yüz yüze geldik. NATO’nun üvey çocuğu Türkiye. Zaten NATO’dan aforoz edilmiş durumda, NATO tatbikatlarına bakıyoruz Atatürk ve Tayyip Erdoğan düşman simgesi olarak kullanılıyor. Doğu Akdeniz’den bizi tehdit eden Amerika, güneyimizde PKK devleti kurmaya çalışıyor. Paşinyan’ı NATO desteklemek istiyor ama mecali yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan dört taraftan kuşatılıyoruz dediği zaman ‘kim kuşatıyor?’ sorusu aklımıza geliyor. Atlantik kuşatmasına NATO’nun içinde kalarak müdahale etmemiz mümkün değil. Türkiye’nin NATO’da veto hakkı var. Türkiye NATO’yu içerleyen bir ülke olarak içinde kalabilir ama bunun bize faydası yok. PKK’ya silah veren, Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de destekleyen bir NATO var. Karadeniz’de Ukrayna’nın arkasında olan bir Amerika var Türk Akımı’nı kesmeye çalışıyorlar, onun için bizim açımızdan NATO bir savunma örgütü değil. Bugüne kadar bizi savunduğunu görmedik ama 15 Temmuz’da NATO’nun bize Gladyo darbesini yaşadık yani NATO meğerse De Gaulle’ün dediği gibi NATO ülkelerini Amerika’nın kontrol etmesi örgütüymüş. Tecrübeler bunu gösterdi. Bozulmuş olan bu ilişkinin adını ve noktasını koyup sonlandırmak en akıllı politika olur” diye konuştu. 

    ‘Önce komşularımızla olan ilişkilerimize yönelmeliyiz’

    Perinçek, Türkiye’nin Asya’ya yönelirken izlemesi gereken politikayı “Asya’da Türkiye’nin ekonomik gelişmesini yürütme ve Asya’da toprak bütünlüğünü sağlamada önce komşularımızla olan ilişkilerimize yönelmeliyiz; Astana süreci, Rusya, İran, uzak komşumuz Çin Halk Cumhuriyeti, işbirliği yapacağımız Asya ülkeleri, Türk cumhuriyetleri bunun parçası” şeklinde yorumladı.

    ‘İYİ Parti’den Vatan Partisi’ne çok büyük katılımlar başladı’

    Perinçek, partisinin son yedi yılda Türkiye siyasetinde geldiği yeri “Bizim dikkatimiz üretim devrimi programımızda, güvenlik ve dış politikalarda. 2014 sonrası Türkiye’ye baktığımız zaman Vatan Partisi’nin program ve siyasetinin Türkiye gündemine birer birer geldiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ne Büyük Ortadoğu Projesi’nde (BOP) eş başkanlığı yapan bir hükümet varken, Amerika’ya kafa tutan bir hükümetimiz var. PKK ile görüşmeler yapan, çözüm üretmeye çalışan bir siyaset varken bugün üzerine silahla giden ve onu temizleyen bir siyaset var. Fetullah Terör Örgütü (FETÖ) hükümetin paydaşı iken, birlikte koalisyon kurmuşlarken, bugün FETÖ’nün temizlendiğini ve hapislere tıkıldığını görüyoruz. O gün Rusya uçağı düşürmekle övünen bir hükümet varken bugün Rusya, İran dostluğu, Çin’le ilişkiler geliştirme rotasına giden bir hükümet var. Atlantik ile Türkiye arasındaki çelişmede Vatan Partisi yeri en belirli olan partidir. Bize yakın olan partiler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP’nin tabanında önemli bir güç var. İYİ Parti’den Vatan Partisi’ne çok büyük katılımlar başladı” diye anlattı.

    ‘Sıcak para peşinde koşma bitti’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarının bir devrim habercisi olduğunu dile getiren Perinçek, bu fikrine şöyle açıklık getirdi:

    “En son Maliye Bakanımız üretim ve istihdamla ekonomik meselelerin ancak çözüleceğini ilan etti ve mevcut uygulanan sistemin de sürdürülemez olduğunu söyledi. Bu bir devrim habercisidir. Ekonomi neydi? 1980’den sonra kurulan Turgut Özal’ın önderliğinde kurulan, Dünya ekonomisiyle bütünleşme denen program ve sıcak para peşinde koşma bitti. Maliye bakanının kendisi sürdürülemez dedi. Üretim ve istihdam odaklı ekonomi bizim, Vatan Partisi’nin, programının başlığı. Bu durum hızla Vatan Partisi’ne bir yönelişi de getiriyor.”

    ‘Kapitalizmde namus çok temel, hukuki ahlaki çerçeveyi kurmamız lazım’

    Perinçek, yolsuzluğa çözüm olarak özel mahkemeler kurulması gerektiğini söylüyor, ardından şunları aktarıyor:

    “Vatan Partisi yolsuzluk mahkemeleri kuracak, soruşturmalar üç ayda yargılamalar altı ayda bitecek. Yolsuzlukla ilgili konular on sene yirmi sene süren yargılamalar, bunun üzerine giden bir toplum yok. Büyük miktarda kaynaklar israf ediliyor. Kapitalizmin üstünlüğü kaynakların rekabet çerçevesinde verimli olarak dağılmasıdır. İşin içinde rekabet değil de devlet torpili girdiği zaman kapitalizmin üstünlüğü de ortadan kalkıyor. Çaresi kökten tedbirler, yolsuzluk mahkemelerinin kurulması. Fabrikasını kursun kar etsin ama yolsuzlukla havadan kar elde etmek, tarikat rantları, dolar-borsa vurgunculukları, ihale yolsuzlukları gitmeli. Kapitalizmde namus çok temel, hukuki ahlaki çerçeveyi kurmamız lazım.”

    ‘Kamu hizmeti için çalışan belediyeleri şirketlere dağıttık’

    Perinçek, belediyelerin rant ve çıkar uğruna kamu yararı gözetmeyen şirket gruplarına dönüştüğünü de ifade etti:

    “Rantlar, kapitalizme de ayak bağıdır. Rantlara, faize, rüşvete akan kaynaklar sonuçta yatırıma değil israfa yönelir. Rantlara son verilmesi Türkiye ekonomisinin gelişmesi bakımından son derece önemlidir. Eskiden belediyelerin fen işleri vardı. Şimdi belediyeler şirket topluluğu oldu. ‘Belet’, komünden gelir. Topluluk demektir. Böyle bir kurumu özel çıkarın emrine veriyorsunuz. Belediye gerçek belediye olduğu zaman vatandaşın üzerinde bir ağırlığı olur ama özel şirketleri nasıl denetleyeceksiniz zaten kar amacıyla çalışıyor. Kamu hizmeti için çalışan belediyeleri şirketlere dağıttık. Ticaret kanununda şirketlerin amacı zaten yazıyor, kar etmek. Belediye kendi işini kendisi yapacak, başka şekilde çözülmez. Şirketlere verdikçe masraftan kısarak tekrar yapılmaya yol açıyor. İhale sisteminden kurtulmamız lazım.”

    ‘Vatanımızdan vazgeçmeyeceğimize göre fay hattı üzerinde yaşamayı öğrenmek durumundayız’

    Türkiye’nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Perinçek, Türkiye’de yaşamak için depreme dair devlet planlamaları yapılması gerektiğini aktardı:

    “Fay hatları üzerinde yaşayan bir milletiz. Vatanımızdan vazgeçmeyeceğimize göre fay hattı üzerinde yaşamayı öğrenmek durumundayız. İmar politikalarımızı, kentleşme politikalarımızı değiştirmek zorundayız. Sorun kamuculukla çözülebilir. Müteahhitlere yüklenerek değil, oklar hemen onlara çevriliyor. Bu kamu politikası ve denetimsizlik kamunun büyük hataları, bizim dikkatimiz hep yıkıldıktan sonraya ama yıkılmamasını sağlamamız gerekli.

    Bireycilik, özel çıkar ve özel mülkiyet iflas etti. Görüyoruz dünyada paylaşımcılık, kamuculuk ve devletçilik yükselen eğilimler korona da bunu getirdi. Alüvyonlu toprağın üzerine kent inşa ediyoruz. En bereketli toprakların üzerine bina yapıyoruz, binalar yıkılıyor. Patates tarlası, şeftali bahçesi olması gereken yere kentler kuruyoruz. Kentleşme politikası değişmeli, planlı olmalı. 

    Türkiye iki apartmandan kazazede çıkarmaya çalışıyor: Emrah apartmanı ve Rıza Bey apartmanı. Binlerce binanın yıkılma ihtimali olan depremleri düşünelim. Orada ne hallere düşeceğiz? Kentlerimizi devrimci bir şekilde ele almamız lazım. Elimizde 2 milyon ev var. Plansızlık yüzünden duvarları yapmışız ve içleri boş. Yıkılma tehlikesi olan evlerin içinden insanlarımızı çıkarıp boş konutlara yerleştirebiliriz. Devletin desteği ve oraya yerleşen insanların katkılarıyla geleceğe yönelik bazı tedbirler alınabilir.”

     

    Etiketler:
    Vatan Partisi, Doğu Perinçek, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Transatlantik Paktı, Atlantic Council, Atlantik Konseyi, Atlantik, AK Parti, AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, Avrasya, Asya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada 'Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı' ifadesini kullandı
    Depremin vurduğu Türkiye ve Yunanistan'dan görüntüler
    Karikatür
    ABD'li senatörler, 'F-35'leri S-400'lerden koruyacak' yasa tasarısı hazırlıyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet