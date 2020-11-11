Erbaş: Merkez Bankası toplantısı piyasaya güven verirse kur 7.95-8.15 arası seyreder

Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki yeni görevlendirmelerin, piyasada oluşturduğu beklentileri ve kurun verebileceği olası tepkileri Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı. Erbaş, “Kur tarafında büyük ihtimalle toplantıya kadar 8.00-8.30 arasında bir fiyat hareketi, Merkez Bankası toplantısında piyasaya güven veren ve beraber hareket eden bir plan ve açıklama metni görürsek sene sonuna kadar 7.95- 8.15 arasına sıkışmış, yeni haber akışı bekleyen bir kur görürüz” dedi.

‘Naci Ağbal ve Lütfi Elvan’ın daha nötr bir siyasi duruşları var’

Erbaş, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın göreve gelmesi ardından gösterecekleri yaklaşımın nasıl olacağını şu sözlerle değerlendirdi:

“Sayın Uysal, Merkez Bankası’na bir görev değişikliği ile gelmişti. Bir önceki toplantı sonrası bazı soru işaretleri barındırıyordu. Sayın Albayrak’ta Hazine ve Maliye Bakanlığında hep bir magazinsel tarafı oluyordu. Yaptıklarının önüne Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisi, geçmişteki ve göreve geldiği süredeki haber akışları ve beklentiler olumlu olumsuz gündemde kalıyordu. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan’ın daha nötr bir siyasi duruşları var. Burada kast ettiğim ne zaman ne yapacakları belli olmamasından ziyade daha memur ve devlet gelenekli beraber çalışabilecekleri bir görüntü var. Piyasanın yalnızca yapacakları üzerine yorumda bulunabileceği iki görev adamı gibi geliyor.

‘Merkez Bankası’nın ekip anlamında kişisel bir projesi varsa bu hafta içinde açıklayacaktır’

Burada bazı değişiklikler olacağını düşünüyorum. Sayın Elvan’ın ve Sayın Ağbal’ın da kendi ekiplerini ve güvendiği kişileri bu görev süresi içerisinde yakında tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Sayın Ağbal açısından Merkez Bankası’nın yakın toplantısı öncesi kafasında eğer böyle kişiler mevcutsa bunu yapabilir. Bunlar kamuoyunun gözü önünde yapılabilir ya da atamalarla daha işin akışı içerisinde olabilir. Merkez Bankası’nın ekip anlamında kişisel bir projesi varsa bu hafta içinde açıklayacaktır diye düşünüyorum.”

‘Kurdaki satışla Merkez Bankası’nın alacağı kararları bankalara bir nebze sinyal vermiş görüyorum’

Borsanın ve döviz kurlarının önümüzdeki günlerde göstereceği yönelimleri Erbaş, şöyle anlattı:

“Kasım sonuna doğru dünyada portföy yöneticileri bir nebze pozisyonlarını netleştirirler ve genellikle Aralık ayında önümüzde çok beklenti kalmadı. Amerikan başkanının netleşmesi sebebiyle Noel süresi daha sakin geçer. Merkez Bankası toplantısı çok önemli, Sayın Ağbal’ın görüşünü net bir şekilde göreceğiz. Ben geçen Pazar günü bankacılık liderleriyle bir araya geldikten sonra kurdaki satışla Merkez Bankası’nın alacağı kararları bankalara bir nebze sinyal vermiş görüyorum. Her ne kadar doların değer kazandığını görsek bile ABD’nin yeni başkanıyla destek paketine odaklandığı bir dönem olarak doların daha fazla değer kaybetmesine mani olabileceği bir 50 gün düşünüyorum. Doların değer kazandığı karşı para birimlerinin yavaşladığı ve zayıfladığı bir dönem düşünüyorum.

‘Brexit sürecinin 50 gün içinde netleşirse sterlinde dolara karşı bir değer kazanımı görebiliriz’

Yen ve franka aşağı doğru bir baskı olacaktır. Altın ve gümüşte yılın zirvesi 2070 dolar olabilir. Sterlin de global ölçekte sterlin Brexit süreci ve Amerikan seçimiyle aşağı doğru baskılandı. Orada ekstra bir değer kazanımı görüyoruz. Eğer Brexit sürecinin netleşmesi 50 gün içinde olursa sterlin dolara karşı bir değer kazanabilir. Borsaların biraz yumuşak havadan dolayı zaman zaman kar satışları gelse de DAX’ın 13 bin, S&P’nin 3-3.5 bin, Borsa İstanbul’un 1.2 bin gibi seviyelerin çok altında, sert satışlar geçireceği bir 50 gün olacağını düşünmüyorum. Borsaların 2021’de daha ön planda olacağını ve yaşadığımız tüm bu çalkantı sonrası bir ivme kazanacağını ve getiri potansiyeli sağlayacağını düşünüyorum.”