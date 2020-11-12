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    Seyir Hali

    Ekonomi uzmanı Atılal: Döviz almak istiyorsanız Türk eurobondlarını alın

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202011121043210756-ekonomi-uzmani-atilal-doviz-almak-istiyorsaniz-turk-eurobondlarini-alin/

    Döviz kurları ve BIST 100’ün Cuma kapanışını A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, RS FM’de değerlendirdi.

    Cuma günü döviz kurlarının ve BIST 100’ün nasıl kapanış yapacağını ve borsada hangi sektörlerin pozisyon almaya uygun olduğunu A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, RS FM’de Seyir Hali programında değerlendirdi.. Atılal’a göre bankacılık, demir çelik ve petrokimya sektörleri önem kazanacak.

    ‘Türk eurobondların kuponları ve kupon getirileri iyidir’

    Altında gözlenen geri çekilmede fırsat görmediğini söyleyen Atılal, döviz yatırımı yapmak isteyenlerin Türk eurobonduna yönelmesini tavsiye etti:

    “Aşı haberi ekonomide normalleşmeye dönüş haberidir. Riskli varlıklardan çıkarsın, korunmaya ihtiyacın yok şu noktada. Otomatik yapacağın şey altından çıkmak olur. Hisse senetleri tarafında pozisyon açılmaya devam ettikçe ben aşağı gelmesini beklerim ki yılbaşına kadar bu aşının çalıştığına yönelik daha haberler gelirse ben 1800’lere kadar bir gevşeme beklerim. Altının geri çekilmesi bana göre bir fırsat yaratmıyor. Gram tarafında da biz esas darbeyi dolar/TL den yedik. Kur orada inince olması gereken yere geldi, 460 bandında gram altını alırım ama ONS altında o kadar umutlu değilim. İlla döviz almak istiyorsanız Türk eurobondlarını alın. Şirketten ya da özel sektör alın. Onların kuponları ve kupon getirileri iyidir. Torunlarınız çocuklarınız için alın.”

    ‘Kurda Cuma kapanışının 7.75 civarında olması şaşırtıcı olmaz’

    Atılal “Kur tarafında bakarsak Cuma kapanışının 7.75 civarında olması bence şaşırtıcı olmaz. ‘Açıklamanın arkasında duruyor muyuz, durmuyor muyuz?’ sorusuna bakacak bu durum. Doların 7.60’a gelmesini Merkez Bankası faiz artırsa da beklemiyorum. CDS’lerimiz zaten 400-500’ü gördü. 415’den CDS’i kapatırız. Eğer Merkez Bankası 500 üzerinde bir faiz artırımı yaparsa CDS’in 400’ün altına gelmesini beklerim ki zaten bizim olması gereken hedefimiz Ocak-Şubat ayındaki 320 seviyesi” diye devam etti. 

    ‘Sepet üzerinden gidersek Euro/TL’de 9.20’nin daha altını beklemem’

    Merkez Bankası’nın rekabetçi kur politikası hakkında Atılal, şunları söyledi:

    “Niye Merkez Bankası kurda topa girmiyor? Topa girme dediğim Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) tarafında satıcı olmuş, orada da işlem yapabiliyor. Demek ki rekabetçi kur üzerinden gitmiyoruz. Rekabetçi kur dediğim zaman oturduğum odadaki eşyaların yüzde 90’ı dövizle alınıyor. Hammaddesi döviz yapacak bir şey yok, burada üretilmiyor.  Mala fiyat veremediğim zaman rekabetçi kurun bir esprisi kalmıyor. İhracatta da gördük, miktar olarak bir artışı yok. Rekabetçi değil idare eden kur gerekiyor. İdare eden kur sekizin altındaki, normal şartlarda daha da aşağıda olmamız gerekiyor ama küresel konjonktür onu veriyor. Euro/TL’de ilk 10’u o görür demiştim, nitekim gördü. Sepet üzerinden gidiyorum orada, 9.20’nin daha altını beklemem.”

    ‘İki gündür net bir şekilde yabancı girişi ve yerlilerden dönüş var’

    Atılal, borsalarda hangi sektörlerin dikkat çektiğini de anlattı:

    “İki gündür net bir şekilde yabancı girişi ve yerlilerden buraya dönüş var. Dönenler de dövizi bırakıp hisse senedine gidenler var. BIST 100’de anlamlandıramadığımız küçük hisselere değil, petrokimya geri kalmıştır diye petrokimya alanlar ya da bankacılıkta düzenlemeler var diye bankacılığa yönelenler var. Fiyatlara insanlar Türk Lirası bazlı bakıyor. Yabancı gözüyle bakmaları gerekiyor çünkü onlar dolar bazlı bakacak. Cuma günü için 1300’ün üzerinde bir kapanış görmeyi beklerim.

    Borsada pozisyon alınabilecek sektörler hangileri?

    Bankacılık sektörü ve demir çelik sektörü fiyat artışını yansıtamamışlardı. Şimdi rahat bir şekilde yansıtırlar. Eğer Kovid-19 aşısının işe yarayacağına inanıyorsak cam sektörü büyüme odaklı bir sektör, onda da zaten bir tane hisse var. Otomotiv sektöründe, Avrupa tarafında bir toparlanma olduğu takdirde toplam ihracatının yüzde 30-35’ini o tarafa yapan şirketler var. Onlara da pozisyon aldırabiliriz. Petrol ve petrokimya ürünlerine talebin olması gerekiyor. Onlar da ciddi bir biçimde geride kalmışlardı. Normalleşme ile birlikte oradan da alım yapabilirler, sıkıntı görmüyoruz. Tek çekincede kaldığımız Kovid-19’da havayolu şirketlerinin son derece geride kalması oldu. Diğer saydığımız tüm sektörler tüketici davranışı etkilemede ağırlıkları yok. Tekrar uçağa binme alışkanlığı geri gelir mi bilemiyorum. Bana 2019 haline 2020’de gelecek gibi gelmiyor. Temkinli olmakla beraber gene de pozisyon alınır diyorum.”

    Etiketler:
    Hisse, hisseler, havayolu şirketleri, havayolu, Petrokimya, Demir çelik sanayii, Altın, Türk Lirası, TL, ABD Doları, Dolar, euro/TL, Dolar/TL, Eurobond, BIST-100, Borsa İstanbul, Borsa
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