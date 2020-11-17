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    Seyir Hali

    Eski Belediye Başkanı Çapan: Yapı denetimleri için meslek odaları örgütlenmeli

    Seyir Hali
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    Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, yapıların depreme karşı dayanıklılığının denetiminin nasıl yapılması gerektiğini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

    Ege Denizi’nde 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreminin ardından mevcut binaların nasıl düzenleneceği hakkında tartışmalar sürüyor. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, konuk olduğu Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, belediyelerin kadrosunun bina denetiminde yetersiz kaldığını ve meslek odalarının söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

    ‘15 kişilik mimar kadrosu var diyelim, bir milyonluk şehrin neresini kontrol edecek?’

    Çapan“Düzce’yi il yaptıktan sonra belediye başkanlarına ‘niye denetlemiyorsunuz’ diye hücum ettiler. Bende bir tane mimar kadrosu vardı. 15 kişilik mimar kadrosu var diyelim, bir milyonluk şehrin neresini kontrol edecek? Bunun çözüm olmadığını tartıştık o zamanlar, rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu ile konuştuğumuz zaman ‘profesyonel denetim firması kuralım. Onlar denetlesin’ denildi. Herkes tanıdığına denetletiyordu ve etkili olmuyordu. Yeni bir tedbir aldılar, kura çekerek denetim firması yolladılar. Ancak o firmalarda çalışanların vasfının denetime uygun olup olmadığını kimse bilmiyor” dedi. 

    ‘Meslek odaları örgütlenmeli ve denetim hakkını kullanmalıdır’

    Çapan, çözümün anahtarının meslek odalarını olduğuna işaret ederek “Esas meslek odaları örgütlenmeli ve denetim hakkını kullanmalıdır. Meslek odaları kendi meslektaşına meslekten men etme cezası vermelidir. Siyasal iktidar odalara düşman olduğu ve garaz ettiği için onları yok saymaya, imha ve telef etmeye çalıştı. Sırf oda lafının içini boşaltmak için bakkallar odası, taksiciler odası, büfeciler odası var. Oda dediğin eski Anadolu’da lonca ve ahilik örgütlenmesinden gelir. Üniversiteler kurulunca onlar yerini aldı. Biz bunları boşuna mı okutuyoruz? Depremle ilgili konuya mimarlar ve inşaat mühendisleri bakmayacaksa kim bakacak? Herkesin uzmanlar tarafından denetlenmeye ihtiyacı var yoksa deprem olunca ağlar, gideriz. Belediye başkanını ya da bayındır bakanını değil odaları kutsamak lazım” dedi. 

    Etiketler:
    Gürbüz Çapan, Denetim, Deprem Afetine Hazır Mıyız, Deprem, belediyecilik, Belediye, Meslek Odaları Kurulu, meslekten men edilme, Meslekten ihraç
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