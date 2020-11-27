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    Seyir Hali

    Ürkün: Bankacılık endeksinde 2013’den beri süren düşüş trendi direncine yaklaştı

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202011271043302858-urkun-bankacilik-endeksinde-2013den-beri-suren-dusus-trendi-direncine-yaklasti/

    Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, piyasadaki gelişmeleri ve borsa endekslerinin seyrini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

    Kurda yaşanan hareketlerin arkasında yatan sebepleri ve Borsa İstanbul’a yurt dışından gelen yatırımları değerlendiren Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, Katar ve Türkiye arasında yapılan Borsa ortaklığı anlaşmasını “Daha önce EBRD ondan önce de Nasdaq ortaktı. Sermaye koyarak şirkete ortak olma olarak bakmak lazım. Borsa İstanbul’a gelecek ve hisseleri toplayacak anlamında düşünmemek gerekiyor. Yönetim tarzı ve ortaklık çerçevesinde görmemiz gerekir”dedi.

    ‘Beğendiğimiz hisseler arasında temel ve teknik olarak Arçelik hissesi var’

    Temel ve teknik olarak ele aldıkları hisseleri Ürkün “Son zamanlarda beğendiğimiz hisseler arasında temel ve teknik olarak Arçelik hissesi var. Görüntüsünü iyi bulduğumuz Tekfen var. Afkim Kimya, Migros ve Turkcell hisselerini de beğendiğimiz hisseler arasında bu hafta için değerlendirdiğimizi söyleyebilirim” şeklinde sıraladı.

    ‘Yavaş yavaş reformlarla birlikte kurun rayına oturacağını düşünüyorum’

    Kurun geçtiğimiz aydaki seyrini ve ileriye dönük görüşlerini Ürkün, şöyle anlattı:

    “Normalleşme olarak bakılan adımların etkisini gördük. Faiz artırımı geldi ve tek politikaya gidiş başladı. İletişim daha güçlü tutulmaya çalışılıyor. 7.50’ye yaklaşan bir kur hareketi gördük ama biraz yerli yatırımcının dolar tarafını tercihe devam ettiğini görüyoruz. Biraz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreç içerisinde dolarda 8 üzeri kalıcı hareket yaşanmadığını görüyoruz. Zorunlu karşıtlarda da değişikliğe gidildi, sadeleşme adımları kapsamında likiditeyi sıkıştırmak adına bir hamle. Yapısal değişiklikler devam ediyor bugün TÜSİAD’la görüşme gerçekleşecek yarın Odalar ve Borsalar Birliği ile reformlar konuşulacak. Yavaş yavaş reformlarla birlikte kurun rayına oturacağını düşünüyorum. AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye konuşulacak, Doğu Akdeniz’de gelişmeler devam ediyor ama kur önümüzdeki günlerde bir gelişme olmazsa yatay seyredeceğini, düşebileceğini, kurun hareketinin de 8.00-8.05 i geçmeyeceğini düşünüyorum.”

    ‘Olumsuz bir şey olmazsa 2019 Nisan ayından bu yana en yüksek aylık kapanışı gerçekleştireceğiz’

    Ürkün, bankacılık endeksleri hakkında ise “Kasım ayı endekste aylık bazda ekstra olumsuz bir şey olmazsa 2019 Nisan ayından bu yana en yüksek aylık kapanışı gerçekleştireceğiz. Aylık bazda yüzde 27,7’lik TL bazlı yükseliş , yüzde 28 dolar bazlı yükseliş var. Bankacılık endeksinde yüzde 32 lik yükseliş var bu da Nisan 2019'dan bu yana en iyi kapanış olacak, eğer iki gün içinde olumsuz bir gelişme olmaz ise.  Yüzde 40 dolar bazlı da yükseliş var. Bu aslında tamamen son zamanlarda attığımız adımların yabancı nezdinde olumlu algılandığını gösteriyor. Bankacılık endeksi özellikle dolar bazlı baktığımda 2013 yılından bu yana düşüş trendini çizdiğimizde yüzde 40 yükselişle beraber 2013 yılından bu yana gelen trendin direncine yaklaştığını görüyoruz. Olumlu adımlar devam ederse ve jeopolitik sistemi iyi anlamda yönlendirirsek bankacılık sistemimiz kritik bir noktaya gelmiş oluyor dolar bazlı olarak bahsediyorum. Bu trendin kırılması yukarı yönlü başarılabilirse eğer hem TL bazı hem dolar bazlı bankacılık endeksinin daha yüksek potansiyel taşıdığını düşünüyorum” dedi.

    ‘1300-1305 üzeri tutumlar olduğu sürece yukarı beklentimi sürdürüyorum’

    Ürkün “Trend hala yukarı borsa İstanbul'da, olumsuza dönüş görünmüyor, reform için görüşmelerin yapılacak olması, hem yurtdışından bakış açısı olarak olumlu olarak algılanabilir. Baktığımızda kısa vadeli inceleyecek olursak bu hafta yine yükselişe kapatacağız. Kasım ayından beri yükselişler devam ediyor, biraz ivme kaybı oldu. Bunun devamını bekliyorum, önümüzdeki hafta da biraz inceleyeceğiz. Endekste 1300’lü seviyelere yaklaştık, süreç devam ederse en yakın vadede gördüğüm yer 1400-1411 gibi direnç bölgesi, aşağıda da 1300 ana destek noktası oldu kısa vade için baktığımızda, 1300-1305 üzeri tutumlar olduğu sürece yukarı beklentimi sürdürüyorum. Yukarıda da 1400 bence takip edeceğimiz direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Burada özellikle 100 endeksi dışında bir endeks var, XTUMY diye kodunu söyleriz. Bu endekste de artışlar devam ediyor ve aylık bazda yüzde 17 bir yükseliş var. Bir önceki ay biraz daha zayıf bir hareket sergilemişti. Bankacılık endeksini ve 30 endeksi hisselerinin ön planda kalacağını düşünüyorum” diye ekledi. 

    Etiketler:
    Katar, Borsa İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul, Endeks, Banka, hisseler, Hisse
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