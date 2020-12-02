İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Koç: Aylık 5 bin civarı fazladan ölüm vakası var

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, RS FM’de konuk olduğu Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, İstanbul’da yükselmekte olan ölüm oranlarını ele aldı. Önceki yıllara göre günlük ölümün iki katını çıktığını belirten Dr. Koç “2016'dan beri ortalama aylık ölüm oranı 6 bin civarında. Şu anda 2020 Kasım’ında 11 bin 5 yüz kişi ölmüş. 5 bin civarı fazladan ölüm vakası var.16-19 yıllarında aylık çok fark yok, 50-100 fark var. Birden Kasım ayında 11 bin 5 yüz ölüm oluşmuş. Bunun açıklamasını bizim yapabilme şansımız yok. Biz diyoruz ki 2019’da 5-6 bin olan ölüm Kasım’da 11 bin 5 yüz, bunun açıklanması gerekir. Niye oldu? Ortalama yıllık 70 bin civarı olan ölüm şimdi 90 binleri bulacak. Kasım ayı sonu itibariyle 80 bin civarı ölüm gerçekleştirdi. Tabii, biz ölenlere rahmet diliyoruz. Neden öldüğü İBB Mezarlıklar Dairesi olarak bizi çok fazla ilgilendirmiyor” dedi.

‘Son 10-15 günlük süreçte ölüm hep 400’ün üzerinde’

Dr. Koç sözlerine “Son 10-15 günlük süreçte ölüm hep 400’ün üzerinde. Şunu söylüyoruz, geçmiş yıllardaki istatistik verilerimize baktığımızda günlük ortalama sayı 200-210 bandında, şu an yaklaşık 2 katından daha fazla bir yükselme olmuş. Biz artışın olduğunu söylüyoruz, neden arttığını söyleyemiyoruz. Şu an istikrarlı seyrediyor. İnşallah daha artmasın” diye devam etti.

‘Ölümler raporlara Kovid-19 sebepli olarak geçmiyor’

Pandeminin başından bu yana raporların hiçbirinde ‘Kovid-19 sebepli’ yazmadığını aktaran Koç “Pandeminin başlangıcından beri herhangi bir raporda ölüm sebebi Kovid diye gelmedi, hala da gelmiyor. Bulaşıcı hastalık olarak geliyor. Bu sıkıntı değil, İstanbul'da ölen vatandaşların hepsine Kovid-19 gibi davranıyor ve tedbir alıyoruz. Normal bulaşıcı hastalık olmayan ölümlere de tedbir alıyoruz” dedi.

‘Gerçekler ortaya çıkınca tedbirler de her gün daha çok artacaktır’

Halkı bilgilendirmenin önemini Koç, şöyle açıkladı:

“Daha şeffaf olmayı ayın başkanımızın gayretleriyle seçtik. Türkiye bu konuda daha şeffaf olmayı seçti, bu çok önemli bir detay. Bütün Türkiye’ye ne olduğuyla ilgili ciddiye alınabilecek bir vahametin olduğunu hissettirdik. Bilimsel tedbirleri insanların alması gerektiği ve bunları alması için de işin vahametini bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra da Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarını açıklamaya başladı. 30 binlere varan ciddi bir vaka sayısı var. Dünyada ikinci Avrupa'da birinci olduk. Şunu bilmek lazım, virüs öyle bir şey ki hareketi yok. Hareketi, virüsün taşınmasını sağlayan insandır. Eğer siz insanı stabil hayata geçirmezseniz virüs için bulunmaz bir nimet olur. İnsanlar harekette olduğu sürece virüsün bulaşması çok daha kolaylaşır. Bulaşma ihtimali daha yüksek olmaya başlar. Dünyada ciddi bir nüfus hareketliliği var. Daha önce oluşan salgınlar başka yerlere çok daha geç ulaştı. Bilmediğiniz bir şeye tedbir alamazsınız. Gerçekler ortaya çıkınca tedbirler de her gün daha çok artacaktır.”

‘Bütün işlemleri, dini vecibelerimizi yerine getirerek defin hizmetlerini vermeye devam ediyoruz’

Koç “Pandemi dönemi öncesi ve sırası işleyişimizde herhangi bir farklılık yok. Dini vecibelerimizi yerine getirerek defin hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Bir farklılık şu sadece pandemiden dolayı üst düzey tedbirler alarak hem kendi personelimizi hem de cenaze namazına katılacak vatandaşlarımızı bulaşın olmaması için elimizden geldiğince en üst seviye gayreti gösteriyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim size” diye ekledi.