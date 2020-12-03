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    Seyir Hali

    Ekonomi uzmanı: Enflasyon rakamının kura ve borsaya direkt etkisi olacağını düşünmüyorum

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202012031043336625-ekonomi-uzmani-enflasyon-rakaminin-kura-ve-borsaya-direkt-etkisi-olacagini-dusunmuyorum/

    Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon rakamı için “Şu anki konjonktürde bunun kura ve borsaya direkt etkisi olacağını düşünmüyorum” değerlendirmesi yaptı.

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamının Merkez Bankası kararlarını ne yönde etkileyeceğini Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı. Enflasyon kararı açıklanmadan hemen önce yaptığı değerlendirmesinde Erbaş “Ekonominin 4. çeyrekte soğumaya başlayacağı, enflasyonun ve kurun aşağı geleceği, petrol fiyatlarının yatay seyredeceği ve talebin nispeten azalacağı bir Kasım ayı düşünüldüğünde 1.50-2 arası aylık enflasyon ve bunun yıllık enflasyonu 13’lere çıkarması durumunda bile böyle bir oran gelmesi enflasyonun 14-15 aralığına çıkabilme ihtimalini bir arada getirir. Bu durumda Merkez Bankası’nın bu toplantıda olmasa bile yeni yılın ilk toplantısında tekrardan faiz artışına hazır olduğunu görebiliriz” dedi.

    ‘Kura ve borsaya direkt etkisi olacağını düşünmüyorum’

    Erbaş enflasyon rakamının kura ve borsalara ne yönde etki edeceğini yorumladı:

    “6.70 ile dünyada sayılı bir büyüme kaydettiğimizde nasıl borsaya ya da kura etkisi olmadıysa bugünkü enflasyon verisi 2 açılsa da 0.85 çıksa da aylık, şu anki konjonktürde kura ve borsaya direkt etkisi olacağını düşünmüyorum. İnsanlar bir sonraki ayı bekleyecektir. Borsa İstanbul’un dinamiği ne büyüme ne enflasyon, tamamen yurtdışı, aşı ve işlem destek paketleri haberlerinin gelişmesi üzerinedir. Ben yatay bir borsa açılışı, kurun 7.80-7.90 arasında seyir göstermesini ve dünyada zayıf dolar görüntüsünün devam etmesini bekliyorum.”

    Hangi hisselerde hareketlilik var?

    Erbaş, “Ahlatçı Yatırım olarak biz bu hafta bu noktada 5 hisseden oluşan haftalık model portföyü yayınlıyoruz. Bu hafta özelinde sağlık çimento ve bir nebze petrokimya tarafını ön planda tutuyordum. Hisselerimize Kerevitaş, Migros, Oyak Çimento, Emlak Gayrimenkul ve aslında bankada biraz geride kalmış Halk Bank’ı eklemiştik. Önümüzdeki hafta içinde biraz PETKİM’e bakıyorum. Bankacılık ulaştırma hareketlerin biraz daha ufak montanlı, gayrimenkul yatırım ortaklığı, özellikle Kanal İstanbul üzerinde yoğunlaşan çimento ve yeni enerji haberleriyle tekrar enerji ve petrokimya şirketlerinde bir hareketlilik olabileceğini düşünüyorum” diye ekledi. 

    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Borsa İstanbul, Borsa, BIST-100, Hisse, Dolar, Döviz kuru, Döviz, Kur
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