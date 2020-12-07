İBB Genel Sekreter Yardımcısı Önbilgin: İBB’nin 580 milyon dolarlık Eurobond arzı Türkiye için bir kredibilite artışıdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Önbilgin, Eurobond ihracını ve öncesinde yapılan çalışmaları için “Bu arz aslında Türkiye için bir kredibilite artışıdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Önbilgin, İBB’nin Eurobond ihracını ve öncesinde yapılan çalışmalarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Önbilgin, İBB’nin metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 milyon dolarlık Eurobond ihracını “Aslında biz borçlanmadık. Meclisin onayladığı stratejik planda yer alan projelerin bitirilmesi için kanunda tanımlanan, geldiğimizde programladığımız şey için dış kaynak kullandık. 2019’da biraz ekonomi düzelince Haziran 23 sonrasında 850 milyon euroluk kredi anlaşmasını imzaladık. Bu yıl Şubat’tan sonra oluşan ekonomik bozulma, Kovid-19’un ciddi etkileri ve ülkelerin kendi ihtiyaçlarına cevap vermesi üzerine biz Temmuz’da bize verilen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayladığı Eurobond için çıkmaya karar verdik. Eylülde başladığımız üç aylık çalışma sonucunda 30 Kasım’da fiyat belirleyip roadshowlara çıktık. 2 Aralık’ta da arzı yaptık. Aradaki süreçte başkanımızın bize verdiği vizyon ile şeffaf bir kurum olduğumuz için 3 aylık süreçte yatırım bankaları ve uluslararası hukuk kuruluşlarıyla beraber bu işlemi kolaylıkla yürütebildik” diye açıkladı.

‘Kovid olduk ama çalışmaya 24 saat devam ettik’

Önbilgin “Bu bono işi uluslararası piyasaya çıkıp kendiniz test ettiğiniz, mali ve işletme süreçlerinizin analiz edildiği sorgulandığı bir şey. Bunun için biz bir takım kurduk 3 ay boyunca 24 saat çalıştılar. 4 kişide benimle beraber Kovid-19’a yakalandı. Buna rağmen çalışmalara devam ettik. Sonuçları da negatif test sonuçlarımızla beraber aldık” dedi.

‘Bu arz aslında Türkiye için bir kredibilite artışıdır’

Eurobond arzına gelen talepleri ve bunların Türkiye için anlamını da anlatan Önbilgin şöyle konuştu:

“Daha önce bu işlemler için birçok bankanın ve kurumun işlem yaptığını biliyoruz. Bu arz aslında Türkiye için bir kredibilite artışıdır. 33 yıl deniyor ama baktığınızda Türkiye'nin uluslararası alanda ilk belediye tahvilidir. Dünyada 2013’den beri bir belediye arzı yok, son 20 yılın en büyük arzı ve en fiyatı uygun olanı. Biz 580 milyon dolarlık çıkmak durumundaydık, meclisin onaylandığı bakanlığın verdiği yetki o kadardı. 4.3 katı bir talep geldi, bu taleplerin her biri de çok güçlü ve kaliteli assetlerdi. Gelecekte Türkiye'ye yararlı olacak 248 yatırımcıdan talep aldık. Biz bunun yüzde 70’ini asset manager dediğimiz gerçek para yatırımcılarına verdik. Böyle bir durum, bunu baktığınızda ülkeler bazında dağılımı çok uygundu. Yüzde 37’si İngiltere, yüzde 20’si İsviçre, diğer Avrupa yüzde 18, Amerika yüzde 16, yüzde 6’sı Almanya ve diğer yüzde 3, Türkiye’den sadece binde bir civarı bir talebi karşıladık.

‘Vakıfbank’a göre daha avantajlı borçlandık’

6,375 kupon faizi var. Tarih değiştikçe değişiyor ama İBB’ye verilen güven ve kaliteli yatırımcı istememizden dolayı fiyatı oldukça uygun. Vakıfbank bir gün önce ihraca çıkmıştı. Onlara göre 20 puan daha iyi. Daha avantajlı borçlandık”

‘Para piyasasının günlük değiştiğini düşünürseniz süreçler biraz uzun’

Önbilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı sürecinin para piyasaları karşısında biraz uzun sürdüğünü de belirtti:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı süreçleri biraz uzun bir dönem alıyor. Şu an Temmuz ayında başvurduğumuz 2. bir borçlanma var, hala bekliyoruz. Bunlar için bakan değişti ama daha önceki eurobond onayımıza Kasım 2019 da başvurulmuştu, Temmuz’da geldi. Para piyasasının günlük değiştiğini düşünürseniz süreçler biraz uzun.”