Prof. Dr. Hatun’dan ‘abartılı doktorlara dikkat’ uyarısı

Koç Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, tıpta bir kesim doktorun hastalıklarla mücadele ederken başka bir kesimin ticarete yönelmesini “Tıp bir kesim olarak gerçek sorunlarla uğraşıyor. Kovid dönemindeyiz ve bir kısım Kovid’den ölüyor, bir kısmı zayıflık, şişmanlık, boy kısalığı, ergenlik, tiroit, fitoterapi, bitkiler, kürlerle uğraşıyor. Ben aslında bu dramatik çelişkiyi de düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ticaret alanına giren bir konudur bu” diye yorumladı.

Prof. Dr. Hatun “Dünyadaki en tipik örneklerinden bir tanesi gene Türk kökenli Mehmet Öz, 2015 yılında orada GDO lobisi bana kumpas kurdu diye ortalığa çıktı. Kolombiya Üniversitesi’nden 10 tane öğretim üyesi ona mektup yayınladı; Doktor Öz’ün defalarca bilimsel ve kanıta dayalı tıp için küçümseyici ifadeler kullandığını, akademik görevlerini yerine getirmediğini, doktorluktan çok şovmenlik yaptığını ve kişisel mali çıkarları için kamuoyunu yanılttığını öne sürdü. Bu tür işleri yapanlar, bilimsel ve kanıta dayalı tıbbı küçümsüyorlar. İnsanlar zaten bir umut içinde. Tabii ki Tabipler Birliği ‘Şarlatanlığa dikkat etmek için 10 tane konu’ diye uyaran bir doküman yayınlamıştı. Uzun yıllardan beri uğraşılıyor ama tabii insanoğlu çaresizse eğer bu arkadaşlar devreye giriyorlar. Şarlatanlık demeye dilim varmıyor. Doktorlukla şarlatanlığı yan yana koyamıyorum. ‘Abartılı hekimlik’ tabirini kullanıyorum” dedi.

‘Çocukları korumak için tüm toplum seferber olmalı’

‘Abartılı doktorların’ bu kadar çoğalmasını Prof. Dr. Hatun “Bir aile hekimi, diyabet uzmanı gibi çalışıp çocuk hasta bakabiliyor. Her anlamda meşhur olan bir doktor, propolis toplantılarında konuşmalar yapıyor. Burada aslında kavram olarak şunu kullanmak lazım, hekimliğin görevi hastalığı tedavi etmektir. Günümüz tıbbı riskleri tedavi etmeye odaklanmış durumda, dolayısıyla büyük bir alan açılmış durumda. Riskler hastalıklardan yüz kat fazla. Çocukları korumak için tüm toplumun seferber olması lazım. Çocukları olan bir insan olarak doktorluk yapmaya çalışıyorum, tüm isyanım bundandır” diye açıkladı.

‘Çocuğa çocuk uzmanları bakmalıdır’

Prof. Dr. Hatun, çocuklara yanlış tedavi uygulanan örneklere de vurgu yaptı:

“Türkiye’de insanlar doktorlara güveniyorlar ve dediklerini yapıyorlar. Çocuğa pediatrik endokrinologlar bakmalıdır. Çocuğa çocuk uzmanları bakmalıdır. Tip-1 diyabet insülinsizlikten dolayı açlıkla karakterize bir problem, çocuğa açlık yaşatıyorsunuz. Büyümesini etkileyebilir. Ben bunları İstanbul’da görüyorum. 2020’de İstanbul’da her şeyin çok bilindiği bir topluma böyle bir şey yapılabiliyor.”