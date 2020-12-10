Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Aşı süreci için bir seferberlik hali ilan edilmeli

Aşı sürecinin Türkiye’de nasıl yönetilmesi gerektiğini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlatan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak “Türkiye’de 50 milyon insanı aşılamak kolay bir iş değil. Bunun çok hızlı bir şekilde organize edilmesi gerekiyor. Biz bir seferberlik halinin olması gerektiğini ifade ettik” dedi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Türkiye’de aşı sürecinin yönetimini ve aşının güvenliğini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

‘Aşıyı ne kadar hızlı topluma yaparsak bu salgından sıyrılma ihtimalimiz o kadar artar’

Çolak, Sağlık Bakanlığına bulundukları çağrıyı “Biz sadece 2 gün önce Avrupa ülkelerinde aşılar ile ilgili yoğun seferberlik ilan edildiğini gördük. Aynı çağrıyı Sağlık Bakanlığımıza yaptık. Nasıl yönetileceği noktasında bir planlamanın yapılması gerektiğini, bir seferberlik halinin ilan edilmesi gerektiğini ifade ettik. Bunu niye ifade ediyoruz? Çünkü aşıyı ne kadar hızlı topluma yapabilirsek o kadar bu salgından sıyrılma ihtimalimiz artar. Biz 50 milyonluk aşının da yetmeyeceğini toplumun tamamını mülteci olarak gelenler dahil olmak üzere tüm toplumun aşılanması gerektiğini ifade eden açıklamalar yaptık” diye açıkladı.

‘Yegane güç sağlık otoritesi ve devlet’

Aşı dağıtımında yegane gücün devlet olduğunu söyleyen Çolak “TEB’in altından kolaylıkla kalkabileceği bir operasyon değil. Türkiye’de 50 milyon insanı aşılamak kolay bir iş değil. Bunun çok hızlı bir şekilde organize edilmesi gerekiyor. Gelişmiş Batı ülkelerinin organizasyonlarına bakıyoruz. Çok çeşitli kanallardan büyük alanlar ve meydanlarda gezici yerler kurarak, stadyumlar organize ederek aşılamayı hayata geçiriyorlar. TEB‘in operasyonel gücü var ancak yegane güç sağlık otoritesi ve devlet. Sağlık otoritesinin aşılar gelmeden önce operasyonel olarak neler yapacağını kamuoyuna ya da çağırarak bize anlatmasında yarar var. Biz de o sürece katkıda bulunuruz. Biz sağlık meslek örgütüyüz. 27500 eczaneyiz, böyle bir görev bize verilirse seve seve yaparız. Bu bir sorumluluktur” dedi.

‘1930’lardan beri üretme modelini bildiğimiz bir aşı türü’

Çolak, Çin’den Türkiye’ye getirilen aşı konusunu “Çin’den gelen aşı 1930’lardan beri üretme modelini bildiğimiz bir aşı türü. Pfizer’in yaptığı aşı ise son beş altı yıldır denenen aşılar. Bunları arasında bir fark gözetmek çok mümkün değil. Baktığımızda bu aşıların özellikleri %95-97’ye kadar etkinlik gösteriyorlar. Bu iyi bir rakamdır. 100 kişiden 95 kişi olumlu sonuç alıyorsa bu iyi bir şeydir. Küresel bir sorundur. Çözümü küresel aşılamadır. Hangi aşıyı bulursak yaptırmakta yarar vardır” diye yorumladı.