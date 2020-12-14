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    Seyir Hali

    MHP’li Yaşar Karadağ: Ermenistan ile sınır kapılarının açılmasını vatandaş da, Türkiye de, Ermenistan da ister

    Seyir Hali
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakü’de yaptığı açıklamaları ve 1993 Karabağ krizinden beri kapalı olan Alican Sınır Kapısı’nın açılma olasılığını MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve ITSO Başkanı Kamil Arslan, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.

    Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olan Türkiye 1993’te yaşanan Karabağ’ın krizine tepki olarak Ermenistan’a tek taraflı ambargo uygulamıştı. Bu ambargonun sonucunda iki ülke arasında Alican ve Akyaka sınır kapıları kapatılmıştı. Ermenistan geçen ayda Azerbaycan’la Karabağ’daki çatışmalara son verme üzerine vardığı anlaşma imzaladı. Bu anlaşma üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Bakü’de Ermenistan ile ilişkilerin normalleşebileceğini ve sınır kapılarının açılabileceğini söyledi. Yaşanan gelişmeleri MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Kamil Arslan Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

    MHP’li Karadağ: Cumhurbaşkanımızın Bakü’de ilişkilerin normalleşebileceği mesajını vermesi çok önemli

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Üzerinde çalıştığımız 6’lı platforma katılır ve olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılabilir’ açıklamasının iki ülke ilişkilerinde yumuşama anlamına geldiğine vurgu yapan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ şunları söyledi:

    “Karabağ’daki son gelişmelerle bir barış anlaşması var. O barış antlaşması ile birlikte 9. maddede Nahçıvan’ı Azerbaycan'a bağlayacak bir koridorun açılması gündemde.  Cumhurbaşkanımızın Bakü’de yapmış olduğu açıklama bu konuda umut verici. Türkiye’nin, Azerbaycan’ın, İran’ın, Gürcistan’ın, Rusya’nın ve Ermenistan’ın bulunduğu altılı bir platformun kurulmasının barış yönünde büyük bir aşama olacağından bahsetti. Böyle bir durumda Ermenistan ile ilişkilerimizin de normalleşeceğini hatta sınır kapılarının da açılacağı yönünde mesaj verdi, Cumhurbaşkanımız. 

    Bizim bulunduğumuz şehrin sınır kapısına uzaklığı 18 kilometredir. Alican Sınır Kapısı’ndan Erivan şehrine uzaklık 20 kilometre. Çıplak gözle görülecek mesafede. İnşallah bu bölge barışa huzura kavuşur. Bahsettiğiniz gibi Ermenistan’ın büyük ihtiyacı var. 3 milyona yakın bir nüfusu var ve komşularıyla ilişkileri sınırlı. Yapılan anlaşmanın durumu ve akıbetiyle ilgili gelişmeler olayı belirleyecek. Azerbaycan’ın yıllardır süren haklı bir davası vardı. Bu davanın nihayete ermesi ve hakkının teslim edilmesi önemlidir. Çoklu bir denklem, yaklaşık 30 yıldır kapalı olmasının sebebi net bir şekilde Karabağ’ın işgaliydi. Cumhurbaşkanımızın geçen Bakü'deki konuşmasında bu mesajı vermesi de çok önemli. Karabağ’ın işgali sona ermeden Türkiye bu konuda çok kararlıydı, kesinlikle sınır kapıları açılmayacak dendi. Şu an da bir yumuşama görünüyor.”

    ‘Emin olun sınırın açılmasını Ermenistan da ister’

    Karadağ, Alican sınır kapısı konusunda önerge verilmesi sorusuna “Önergeden ziyade, uluslararası bir durum var ortada. Biraz daha özellikle bu Azerbaycan'la Ermenistan ve Rusya'da yapılan anlaşmanın şartlarının oturması bekliyor gibi görünüyor. Ateşkesle ilgili sıkıntıları da gözlemliyoruz. Vatandaş ister. Iğdır ve Türkiye de ister açılmasını. Emin olun Ermenistan da ister” diye cevap verdi.

    Arslan: Geçmişte yapılanların vebalini çekmek zorunda değiliz

    Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ise konuya ilişkin “Tabii ki ben daha öncede görsel ve yazılı basında ifade ettim, ticaretin milliyeti olmaz. ‘Ermenistan eğer Türkiye'yle kapıların açılmasını istiyorsa Türkiye üzerindeki soykırım iddialarından ve toprak taleplerinden vazgeçmesi, Azerbaycan ile arasındaki olan ihtilafı çözmesi ve işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmesi lazım’ diye ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde Bakü'de bunu net bir şekilde söyledi. Biz artık geçmişte yapılan bütün her şeyin vebalini çekmek zorunda değiliz. Iğdır’da da soykırımlar olmuş, bir sürü soykırım anıtları var Iğdır'da” dedi. 

    ‘Ticaretin milliyeti olmaz’

    Arslan “Onların ifade ettiği gibi Ermenistan’da anıtlar var. Fakat artık 100 yıl geçmiş dediğim gibi ticaretin milliyeti olmaz. Avrupa tüm sınırlarını açmış, hiçbir sınır taşı yok. Bir şekilde kültürel sosyal ve ekonomik anlamda birbirlerini çağın gereği iyi yerlere taşıyorlar. Biz niye yapmayalım? Doğuda yaşamamız bizim zaafımız olmamalı, her ülkenin vatandaşı bunu istiyor. Azerbaycan'la arasındaki ihtilafı çözdükten, Nahçıvan ve Azerbaycan arasındaki koridoru açtıktan ve ikili ilişkileri çözme noktasında samimiyetlerini ortaya koymaları halinde biz esnafımız, tacirimiz, tüccarımız olarak bu bölgenin açılmasını isteriz. Doğu Anadolu bölgesinin en çok ihracat yapan bölgelerinden bir tanesiyiz. Bizim zaten İran’a ve Gürcistan’a yaptığımız ihracatların bir kısmı Ermenistan'a gidiyor ama biz istiyoruz ki bunlar doğrudan yapılsın, yaşam standartları yükselsin” diye ekledi. 

    Etiketler:
    Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Erivan, Iğdır, ihracat, ithalat, Ticaret, Gürcistan, Rusya, Karabağ sorunu, Karabağ, Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Alican Sınır Kapısı, Akyaka Sınır Kapısı
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