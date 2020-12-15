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    Seyir Hali

    TCF Başkanı Çelen: Hedefimiz cimnastikte sporcularımızı Olimpiyat Oyunları’nda finale taşımak

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202012151043405807-tcf-baskani-celen-hedefimiz-cimnastikte-sporcularimizi-olimpiyat-oyunlarinda-finale-tasimak/

    Türkiye’nin cimnastik dalında elde ettiği başarıları Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendiren Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen “Cimnastik bugün Türkiye’nin her ilinde yapılıyor. Bu, küçük yaşta başlanması gereken, disiplinli bir spor. Hedefimiz ise Olimpiyat Oyunları’nda sporcularımızı finale taşımak” dedi.

    Türk milli sporcuları bu yıl gerçekleşen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Erkek Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. Türkiye’nın cimnastikteki en son başarısı ise Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazanması oldu. 

    Türkiye’nin kazandığı bu başarıları RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde değerlendiren Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, bir sonraki hedeflerini “Olimpiyat Oyunları’nda sporcularımızı finale taşımaktır” dedi.

    Çelen, öngördüğü hedefleri “Benim federasyon başkanı olarak ilk düşündüğüm Olimpiyat Oyunları’dır. Biz 2019’da İbrahim Çolak’la Dünya Şampiyonu, Ahmet Önder’le Dünya ikincisi olduk. Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı ile birlikte dört olimpiyat kotası aldık. Hedefimiz Olimpiyat Oyunları’nda bu sporcularımızı finale taşımaktır. İbrahim Çolak’ın Dünya Şampiyonası’ndan sonra Avrupa’yı birinci bitirmesi ve ameliyat olmasının ardından böyle bir madalya bizi açıkçası çok mutlu etti” şeklinde ifade etti.

    ‘2012 yılında sadece 23 ilimizde cimnastik yapılırken bugün Türkiye’nin her ilinde yapılıyor’

    Türkiye’de cimnastiğin geldiği nokta Çelen “Türkiye Cimnastik Federasyonu’nda yedinci yılım bitti. 2012’de geldiğimizde Türkiye’de 23 ilde cimnastik yapılıyordu. Bugün 81 ilin her birinde cimnastik yapılıyor. Yaklaşık 1200 lisanslı sporcu vardı. Bugün 100 bini geçti. Bunun en büyük destekçisi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her ilde cimnastiği zorunlu kılmasıydı. Bizim de oralarda teşkilatlanmamızdı” diye anlattı.

    ‘Küçük yaşlarda başlanan bu sporda başarıyı yakalamak için sporcularımızı tabiri caiz ise ‘tecrit’ ettik’

    Çelen, şampiyon sporcuların bu günlere nasıl geldiği konusunda “O zamanlar elimizdeki şampiyon sporcularımız 11-13 yaşlarındaydı. Hepsini tabiri caizse tecrit ettik. Plan ve programlar hazırladık, bu planlara sadık kaldık. Kendimizi elbette yenilemeyi ihmal etmedik. Yönetim kurulumuzun hepsi cimnastiğin içinden, cimnastiğin içinden olmayan arkadaşlarımız ise eksiklerimizi tamamlayan dostlarımızdır. Güzel bir aile olduk ve çalışmalarımızı bu doğrultuda devam ettirdik. Cimnastik çok küçük yaşta başlanan bir spor olduğu ve günde en az altı saatin altında antrenmanı kaldırmadığı için çok disiplinlidir. Sürekli antrenman yapmanız gereklidir” dedi.

    ‘Türkiye, artistik cimnastikte ve bütün disiplinlerde finallerin en büyük adayıdır’

    Türkiye’nin artistik cimnastik ve tüm disiplinlerde finallerin en büyük adayı olduğunu vurgulayan Çelen “Ukrayna’da ritmikçi kızlarımız madalyaları aldığında 17 yaşındaydı. Bugün artistik cimnastik için Mersin’deyim. Madalyaları aldık ama beni mutlu eden, gençlerimiz de madalya aldı. Önemli olan madalya almak değil bunu devam ettirebilmesidir. Cimnastikte bir bükebilirsiniz ve madalyayla kürsüden uzaklaşabilirsiniz ama finale kalan her sporcu madalyanın birer adayıdır. Türkiye, artistik cimnastikte ve bütün disiplinlerde finallerin en büyük adayıdır. Finalde madalya olur, olmaz. O anki performansa bakar. 0.1 puanla her şey değişebiliyor, biliyorsunuz. Başarımızı aile olmaya, çok çalışmaya ve işimizi severek yapmaya bağlıyoruz. Komitelerimizi oluştururken bu işte dertlenen seven arkadaşlarımıza görev verdik. Bizim en büyük destekçimiz sporcularımızın aileleridir. En büyük teşekkürü onlar hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    gümüş madalya, altın madalya, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor, Suat Çelen, ritmik jimnastik, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Türkiye Cimnastik Federasyonu, milli sporcu
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