Kılıçdaroğlu’nun ‘insan kaçakçılığından para kazanana vergi sıfır’ açıklamasında anlatmak istediği neydi?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti grup toplantısında yaptığı “Uyuşturucu paraları, organ ticareti yapanların paraları, fuhuş üzerinden para yapanlar, insan ticareti üzerinden para kazananlar, kazandıkları paraları Türkiye’ye getirirse sıfır vergi” sözlerini içeren konuşması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ali Çağatay, konuşmanın vermek istediği mesajı RS FM’de Seyir Hali programında ‘Vergi Usul Kanunu’ üzerinden açıkladı.

Çağatay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti grup toplantısında yaptığı konuşmaya sosyal medyadan gelen tepkileri “Bu konuşma son derece tepkiyle karşılandı ama son derece haklı ve doğru bir mantıkla yapıldığını söyleyebilirim. Araştırdık, ne olduğunu söyleyeceğim size. Dün bu konuşmanın ardından sosyal medyada ‘Acaba Kemal Kılıçdaroğlu ne içmiş’ ‘bu ne demek’ ‘uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve organ ticareti yapan insanların vergi vermesini mi istiyor’ şeklinde ifadeler kullanıldı” diye anlattı.

‘Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz’

Çağatay, konuşmanın dikkat çektiği vergi kanunu konusunda “Vergi Usul Kanunu’nun dokuzuncu maddesinde ‘vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz’ diyor. AK Parti hükümetleri döneminde altı kez varlık barışı yani yurtdışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı. Çoğu da başarısız oldu. Kimse parasını getirmiyor ya da getirmek istemiyor. Altı kez denenen varlık barışından gelen paraların kaynağını bilmiyoruz. AK Parti hükümetleri ‘Parayı getirin. Ben size kaynağını sormuyorum. Vergi de almıyorum. Getirin koyun’ diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Bunun vergisini alacaksınız. Kaynağı bizi ilgilendirmez. Mademki parayı istiyorsunuz alın’. Yerinde ve doğru yapılmış bir açıklama, kendisini kutluyoruz” dedi.

‘Dünyada sadece vergi cenneti işi yapan birçok yer var’

Yurt dışında para bulundurma amacıyla kullanılan vergi cennetlerini sayan Çağatay “Dünyada pek çok ülkede vergi cennetleri var. Birkaçını okuyayım. Çok merkez var ve sadece bu işi yapıyorlar: Andorra, Antik Barbuda, Aruba, Bahreyn, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman adaları, Cook Islands, Kosta Rika, Kıbrıs, Cibuti, Dominik, Cebelitarık, Grenada, Hong Kong, İrlanda, Jersey, Ürdün, Tonga, Turks and Caicos adaları ve Vanuatu adası. Otuz tane yer var. Bunların herhangi birine paranızı götürüp mis gibi ayaklarınızı uzatıyorsunuz. Bir gün ülkenizin hükümeti ‘paranızı getirirseniz hesap sormayacağım’ diyor. Hadi götüreyim deyip götürüyorsunuz. Çoğu da getirmiyor” ifadelerini kullandı.