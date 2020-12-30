Tuzlukçu Belediye Başkanı: Belediyemizde asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptık, maaşlardaki adaletsizliği kaldırdıkdık

Çalışanlarına ödediği asgari ücretin 4 bin 500 lirayla Türkiye’de en yükseği olduğunu söyleyen Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa “İşçilerin arasında aynı işi yapmalarına rağmen aldıkları maaşlarda büyük fark vardı. Bu adaletsizliği düzelttik. Sosyal demokrat belediyecilikte bir pasta varsa hakça bölüşülmesi lazım” dedi.

Bakan Selçuk’un asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklaması üzerine birçok il ve ilçe belediyesinin asgari ücret açıklamalarında bulunması, 4 bin 500 lirayla en yüksek asgari ücrete sahip Tuzlukçu Belediyesi’ni basında gündeme getirdi. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, asgari ücrete karar verme süreçlerini anlattı:

‘Maaşlar arasında adaletsizlik vardı, bunu düzelttik’

“Kadrolu işçilerle KYK’lı işçiler arasında çok büyük bir rakam vardı. Öbürleri 3500 lira alırken bunlar 2400-2500 lira alıyorlardı ama aynı işi yapıyorlardı. Sosyal demokrat belediyecilikte bir pasta varsa hakça bölüşülmesi lazım. Değişik iş alanlarımızda bütün işçilerimizi eşit şekilde çalıştırıyoruz. Birine 4500 verirken diğerine 2500 vermemiz, benim açımdan bir adaletsizlik olduğu anlamına geliyor.”

‘4500 lira maaş alacak hepsi, esnafımıza da bin lira verdik’

Akbuğa, asgari ücret kararı için izledikleri yol hakkında “Bu sözleşme döneminde bize yetki verildi. ‘KYK işçileri 2021’de sendikaya geçebilir. Sözleşme yapabilir. Belediye başkanıyla işçiler ve sendika arasında sözleşme yapılabilir’ diye bir yetki verildi bize. İşçiler ve sendika, başkandan 3000 lira alırız diye umuyorlarmış. Öbür işçiler ne alıyorsa size de aynısı vereceğim dedim. Maaşlarını aldılar, hiçbir sıkıntımda yok. Toplam 46 personelimiz var. 4500 alacak hepsi, ilk maaşları da ödedik. Hiç borcum da yok. Esnafımıza da yeni bin lira verdik. Kahveciler, lokantacılar, berberler ve minibüs taşımacılığı yapan şoförlerle toplam 55 kişi, bu kararı yeni aldık” dedi.

‘Belediyenin 3 yıl önce 2 milyon 800 bin lira borcu vardı, ödedik ve büyük yatırımlar yaptık’

Akbuğa, “Üç dönem önce devraldığımda 2 milyon 800 bin lira borç vardı. Ödedik ve çok büyük yatırımlar yaptık: Açık ve kapalı düğün salonlarımız, kapalı pazar yerimiz, Cumhuriyet meydanımız… Yollarımız çamurluydu, 13.5 milyonluk asfalt yaptırdım. Yağmur suyu drenajı ve kanalizasyonu ayrı tek Konya’da ilçeyiz” diye devam etti.

‘Göç veren Tuzlukçu’yu, göç alan bir Tuzlukçu’ya dönüştürüyoruz’

Belediyenin mevcut projelerini aktaran Akbuğa “126 konutluk TOKİ’miz başladı. Çevre Bakanlığı’yla yaptığımız girişimler sonucunda millet bahçemiz başladı. Araç parkurumuzu tamamen bitirdik. Konya Büyükşehir ve Kültür Bakanlığı konsorsiyumuyla kültür-sanat merkezimizi bitiriyoruz. Göç veren bir Tuzlukçu’dan çıkardık, göç alan bir Tuzlukçu’ya dönüştürüyoruz. Seracılığa başladık. 50 bin metrekare kapalı topraksız sera üretimine başladı. Konya dışından, Türkiye’nin değişik illerinden yatırımcıları Tuzlukçu’ya çekmeye başladık.

‘Yeşiller içinde bir Tuzlukçu hayal ediyorum’

Tuzlukçu’nun geleceği açık, hayalimdeki 20-25 bin nüfusu olması. 2 yıllık üniversitenin protokolünü bitirdik. Önümüzdeki dönem açılışını yapacağız. Tuzlukçu’da kişi başına düşen yıllık gelir 20 bin TL. Belediye olarak halktan bir şey almıyoruz. Sadece geliri çiftçilikten bir toplum değil de hem çiftçilik hem çalışmalı bir toplum haline getirmeye çalışıyoruz. Halk isterse görevimize devam ederiz, istemezse çekilir kenara seyrederiz. Yeşiller içinde bir Tuzlukçu hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.