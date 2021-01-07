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    Seyir Hali

    EYT Derneği Başkanı: Hükümetin bize algılarla yaklaşımını kabul etmiyoruz, onlar da masaya otursun istiyoruz

    Seyir Hali
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    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak “Sorunlarımızla muhalefet partileri ilgilenirken, hükümetimizin bize algılarla yaklaşımını asla kabul etmiyoruz. İstiyoruz ki işi bu hale getirmesinler ve hükümetimiz de masaya otursun” dedi.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, mücadelelerinin kapsamını ve siyasetçilerden beklentilerini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

    Özüpak, mücadele ettikleri konuları ve mağduriyetlerini “8 Eylül 1999 öncesi işe girişliler olarak devletimizle yaptığımız sözleşmenin tek elden fesh edilmesiyle kadınlarda 20 yıl 5 gün erkeklerde 25 yıl 5 gün, prim günü ile devam eden çalışma hayatımıza üçüncü şartın getirilmesi 2 ila 17 yıl arasında yaş haddinden dolayı emekli hayallerimizin ötelenmesi üzere verdiğimiz bir mücadeledir. Bu süre zarfında sadece yaş haddiyle mağdur edilmedik. 2008 yılında aylık bağlanma oranlarının bugün emekli olan arkadaşlarımıza yansıyan emekli maaş aralığı 1500-2000 arasındadır. Asgari ücretimiz 2835 lira olarak yeni belirlendi biliyorsunuz ama her ay da açıklanan bir açlık sınırı var. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceği 8000-9000 arasında yoksulluk sınırı var. Bağlanan maaşların 1500 liralarda kalması açlığa sefalete mahkum edilmektir. 5510 sayılı yasanın da mücadelesini ayrıca veriyoruz” diye sıraladı.

    ‘Türkiye şartlarında 65 yaşa kadar çalışmak mümkün değil’

    Avrupa’daki emekli yaş örneklerinin Avrupa ülkelerindeki çalışma şartları ile birlikte sağlandığını söyleyen Özüpak, devamında “Bize hep Avrupa örnekleriyle geliniyor. Avrupa örnekleri, Avrupa şartlarıyla 65-70 yaş aralığında. Bizim Türkiye şartlarında 50-55 yaş aralığında hayatını kaybedenler, işsizler ve hastalıkla mücadele edenler var. Çalışma şartlarının en ağır koşullarında yaşayanlar var. Türkiye şartlarında 65 yaşa kadar çalışmak mümkün değil. Bu kadar çalışma hayatıyla emekçinin üzerine yüklenilmez” dedi.

    ‘Bize ‘erken emeklilik istiyor’ algısını yaratanlar 45-46 yaşlarında emekli olmuş siyasetçilerimiz’

    Siyasetçilerin kendileri üzerinde algı oluşturduğunu söyleyen Özüpak, hükümetin sorunlarına çözüm getirmemesi üzerine “28-30 yıllık çalışma hayatımızla bu memleketimize en fazla alın teri dökenleriz ve en fazla mağdur edilen topluluk olduk. Bizim için ‘erken emeklilik istiyor’ algılarını yaratanlar, maalesef 45-46 yaşlarında emekli olup bunu bu hale çeviren siyasetçilerimiz. Sayın Çalışma Bakanımızın açıklamaları ortada, kendisi de çok iyi biliyor ama algı yöntemleriyle üzerimize farklı isimler konduruyorlar. Çözüm odaklı değiller, muhalefet partilerinin tüm programında varız. Bize söz değil, icraat lazım. Siyasetin kavgalarından vatandaş olarak bıktık” ifadelerini kullandı.

    ‘Meclisi vatandaşlık görevimiz olan oy hakkımızla biz seçiyoruz’

    Özüpak, söz değil güvence istediklerini söyleyerek iktidara talip olanların muhalefet partilerinin kendilerine noter tasdikli taahhüt alacaklarını açıkladı:

    “Biz diyoruz ki, seçim beyannamelerinin içerisinde yer alıyoruz. Güvence istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti genel başkanları ve diğerleriyle de iletişim halindeyiz. Bize ‘noter tasdikli taahhüdünüzü vereceksiniz, iktidara talipseniz, güvencesini yazılı istiyoruz’ dedik. Kendileri de ‘evet’ dediler. Yakın zamanda noter taahhüdünü kendilerinden teslim alacağız. Sorunumuza muhalefet partileri çözüm bulmuşken, hükümetimizin bize algılarla bu şekilde yaklaşımını asla kabul etmiyoruz. O meclisi vatandaşlık görevimiz olan oy hakkımızla biz seçiyoruz. Seçimleri sabırsızlıkla da bekliyoruz. İstiyoruz ki bunu bu hale getirmesinler ve hükümetimiz de masaya otursun. En iyi yol bulunacaktır.”

    Etiketler:
    taahhüt, Erken seçim, iktidar, Hükümet, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Avrupa, Emeklilik yaşı, Yoksulluk sınırı, Açlık sınırı, Gönül Boran Özüpak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD), Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Emekli maaşı, Asgari ücret
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