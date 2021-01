SP Genel Sekreteri: AK Parti’nin siyasetinde hangi değişiklik var ki, Saadet Partisi’nin tavrında olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyareti basında genişçe yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asiltürk’ü ziyaretini ve Saadet Partisi’nin AK Parti’ye olan bakış açısını Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

‘Tüm partiler arasında böyle ziyaretler belki de yine gerçekleşecek, önemli olan ziyaretlerin ülke menfaatine yarayacak şekilde sonuçlanması’

Doğan, yapılanın sivil bir ziyaret olduğunu vurgulayarak, asıl gündem olması gereken şeyin neden bu kadar konuşulduğu olmasını söyledi. Doğan “Biz Saadet Partisi olarak Türkiye’de insanlar, kurumlar ve siyasi partiler arasında diyalog olmasını ülke menfaati adına uygun bir adım olarak görüyoruz. Üst düzeyde ama aynı zamanda sivil bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Türkiye’de çok ciddi anlamda gündem oldu. Bu ziyaretten daha çok konuşulması gereken konu belki de neden bu kadar konuşulduğudur. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu bu ziyareti bir siyasi menfaate çevirme noktasında adım atmasını işin gerçeği çok da yadırgamıyoruz. Belki de bundan sonra da ziyaretler gerçekleşecek tüm partiler arasında ama önemli olan bu ziyaretlerin ülke menfaatine yarayacak şekilde sonuçlanabilmesidir. Böyle olduğu takdirde anlamlı olur. İnşallah, biz bu tür diyalogların faydalı bir sonuca evrilmesi noktasında sadece duacı oluruz” dedi.

‘Saadet Partisi kendi geleneği içerisinde ilkelerine göre hareket eder, bunu değiştirecek değiliz’

Doğan, Saadet Partisinin kararlarını ilkeleri doğrultusunda verdiğini “Herkesin bildiği şöyle bir gerçek var: Saadet Partisi 50 yıllık siyasi geleneği olan bir partidir. Bu geleneği içerisinde şahıslara, ziyaretlere, partilerin isimlerine göre değil ilkelere göre hareket etmiştir. Bu ilkelerinden bugüne kadar da asla ve asla taviz vermemiştir. Saadet Partisi bu noktada ülke ve millet menfaatini, parti menfaatinin üstünde tutmuş bir partidir. Bunu da bugünden sonra asla değiştirecek değiliz” diye açıkladı.

‘AK Parti’nin siyasetinde hangi değişiklik var ki, Saadet Partisi’nin tavrında olsun’

Ülke menfaatine faydalı gördükleri takdirde ilkeler ve ortak paydalarda bir araya gelebileceklerini söyleyen Doğan, atılan adımları faydalı görmedikleri takdirde bir ittifak oluşturmanın mümkün olmayacağını “Bir hafta öncesine göre AK Parti’nin siyasetinde hangi değişiklik olacak ki Saadet Partisi’nin tavrında, davranışında, duruşunda bir değişiklik olsun. Biz özellikle 2018 seçimlerinde siyasi çalışmalarımızı yönetirken ve ittifakları konuşurken hep şunu söyledik: Biz ilkelerde ve ortak paydalarda bir araya gelebiliriz. Eğer bizim bir araya gelmemiz ülkenin menfaatine ise elbette olabilir ama eğer bugün dış politikada, ekonomide ve sosyal hayatta atılan adımları faydalı görmüyor isek faydalı görmediğimiz bir hareket ile bir araya gelmemiz hiçbir zaman mümkün olmaz” diye anlattı.

‘AK Parti, parti menfaatini ülke menfaatinin üstünde tutuyor’

Doğan, parti menfaatini ülke menfaatinin üzerinde tutan partilerin ülkeye katkıda bulunmasının zor olduğunu ve geleceğe yönelik sıkıntılara yol açtığını söyledi:

“Bir ülkede bir siyasi parti eğer parti menfaatini ülke menfaatinin üstünde tutuyor ise o parti ne kadar rakamsal olarak güçlü olursa olsun, hangi alanda hangi adımları atarsa atsın, ülkeye katkıda bulunması çok mümkün olmaz. AK Parti’nin belki de bu ülkeye bugüne kadar attığı adımlarla vermiş olduğu zararın merkezinde bu niyet yatıyor. Yani parti menfaatini ülke menfaatinin üstünde tutuyor. Attığı adımlarda ülke menfaatini değil partinin iktidarda kalmasını önceliyor. Bu da sonuç olarak hem kendisini ülkesini sıkıntıya sokacak bir zemin oluşturuyor. Halbuki bütün siyasal partiler mutlaka ve mutlaka attıkları adımda milletin menfaatini ve ülke menfaatini öncelemeliler. Öyle olmadığı takdirde ekonomide, dış politikada, yargıda ve siyasi partilerle ilgili düzenlemelerde attığınız adımlar belki sizin günü kurtarmanızı sağlayabiliyor ama gelecekte hem ülkenin hem de kendinizin sıkıntı yaşayabileceği durumlar oluyor."

‘AK Parti inandırıcılığı kaybetti, bunu gördüğü için kendisini güvende hissettirecek adımlar atıyor’

AK Parti’nin yönetme konusunda ciddi bir kayba uğradığını ve bu sebeple kendini güvende hissettirecek adımlar attığına işaret eden Doğan “Bilmek gerekiyor ki anketlerde sadece iktidar partisinin oy kaybettiğine dair fotoğraflar görülmüyor. AK Parti millet nezdinde samimiyetini ve sahiciliğini, insanın nezdinde inandırıcılığını kaybetti. Bugünden sonra da bunu toparlaması çok da mümkün görülmüyor. Bunu da çok iyi okuduğundan dolayı bugünden itibaren kendisini biraz daha güvende hissedeceği adımlar atma gayreti içerisinde. Daha seçime üç yıl kaldığı halde AK Parti ülkeyi yönetme hususunda ciddi bir kayba uğradı. İnsanlar nezdinde hatta AK Partililer nezdinde ciddi bir güvensizlik yaşıyor. Bu güvensizliği ortadan kaldırmak için bazı adımlar atmakla beraber iktidarını devam ettireceği adımlar atma gayreti içerisinde ama benim bu konuda şahsi kanaatim artık toparlaması mümkün olmaz” dedi.

‘İktidarda çok rahat ve doğru adımlar atabilmeniz için yüzde elli oy almanız yeterli değil’

Doğan “İktidarda çok rahat ve doğru adımlar atabilmeniz için yüzde elli oy almanız yeterli değil. Eğer toplumun genelinin desteği yok ise attığınız adımlar her noktada tartışılıyor ise sizin psikolojik olarak süreci yürütmeniz mümkün olmaz. Bugün o anlamda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Biz şu an öyle bir pozisyondayız ki zaten var olan sorunlarımızın üzerine pandemiyi de yaşadığımız bu süreçte insanların yarına dair endişeleri ve korkuları var. Hiç kimse dünyanın bu kadar muhteşem özelliklerine sahip ülkesinde yarına dair kendini güvende hissetmiyor. Bu ciddi anlamda toplumu her alanda tedirgin ediyor. Bu tedirginlik de anket sonuçlarına zaten yansıyor. Bu anket sonuçları da iktidarı da ciddi anlamda tedirgin ve rahatsız edip her anlamda hem ziyaretler hususunda hem de siyasi partiler kanununa yönelik olarak atmayı düşündüğü adımlar hususunda kendini göstermiş oluyor” diye ekledi.