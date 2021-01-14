Prof. Dr. Ergönül: CoronaVac aşısının açıklanan ciddi bir yan etkisi yok, güvenliğinde bir sorun olmadığı anlamına gelir

Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, ‘acil kullanım onayı’ alan Sinovac firmasının CoronaVac aşısını yan etkileri, çalışmaları ve olumlu etkileri açısından ele aldı.

Ergönül “Bugünün görevi pandeminin bir an önce bitmesidir, bütün insanlığın bir özlemi artık. Bu felaketin yok edilmesi sürecine katkı koyabilecek her şeyi destekledim. Aşı olmak durumundayız, aşı olacağız. Türkiye’nin seçeneği Çin aşısı oldu. Diğer aşı gelirse tekrardan o aşıyı olmakta bir sıkıntı olmayacak. Tamamen tahmini ve bireysel duruma bakan bir durumdur” ifadelerini kullandı.

‘Açıklanan verilere göre aşının yüzde 10’ın altında lokal, kızarıklık, hafif ateş şeklinde ciddi olmayan yan etkileri var’

Türkiye’de aşı uygulamasının başladığını söyleyen Prof. Dr. Ergönül, aşının yan etkileri konusunda “Uygulamalar da başladı aslında dün itibariyle birçok sağlık çalışanından başlayarak, organizasyona gittiler. Türkler ülke olarak bu tür krizlerde hızlıdır. Aşılama işini tamamlamamız önce sağlık çalışanları sonra da toplumun diğer katmanlarına randevularla yapılacak. Aşının Endonezya, Brezilya ve Türkiye kısmı yan etki itibariyle açıklanmıştı. Yine açıklanacak diye bekliyoruz. Burada ciddi bir yan etki yoktu. Yüzde 10’un altında lokal, aşı yapılan yerde kızarıklık, hafif ateş gibi şeyler belirtilmişti. O yüzden güvenlikte sorun yok. Zaten bu aşı bizde güvenliği geçti” dedi.

‘Yaşlılarda ne kadar etkili bilmiyoruz’

Prof. Dr. Ergönül, yaşlılarda etkinlik oranının ne kadar olduğunun henüz bilinmediğini, aşının hastalığın hafif seyretmesini sağladığını “Yaşlılarda ne kadar etkili bilmiyoruz. Olan veriler de kırık dökük, kabul edelim. Olumlu başka bir şey, ağırlaşmasını engellediğine dair biraz daha veri var. Endonezya, Brezilya ve Türkiye’nin ortaklaştığı daha hafif seyretmesine yol açıyor gibi bir yaklaşım var. Bunlar hep avantaj, sonuç olarak aşıyı olacağız ilk fırsatta” sözleriyle anlattı.

‘Bu firma, yepyeni bilinmedik bir firma değil, Türkiye’de influenza aşıları da satılıyor’

Aşı çalışmalarının parça parça değil bütün olarak açıklanmasının doğru olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergönül, aşıyı üreten firmanın Türkiye’de ürünleri olan ve bilinen bir firma olduğunu vurguladı:

“Bir kere burada temel nokta şu, hiçbir çalışmada lokal sonuçlar açıklanmaz. Çin aşısı sonuçta Çinli özel bir şirkete ait bir aşıdır. Bu çalışmayı yaptıran PI dediğimiz baş araştırmacının tüm verileri toplayarak sakin ve ağırbaşlı açıklaması beklenir. Burada ne oldu? Aceleye geldiği için önce Türkiye sonra Endonezya sonra da Brezilya açıkladı. AstraZeneca’nın yayınlandığında bile iki farklı sonuç vardı hatırlarsanız. Yüzde 60 biri yüzde 90 biri, bir şekilde ortalama aldılar. O çalışma da sürüyor. Sonuçta parçalar halinde açıklamak yerine olabildiğince toplamak gerekiyordu. Bu yönü zayıf oldu fakat yine de bir aşıdır. Bu firma, yepyeni bilinmedik bir firma da değil. Türkiye’de influenza (grip) aşıları da satılıyor. Bilim tarihi açısından ileride bunları daha detaylı masaya yatırmak gerekecektir”

Yerli aşı en yakın ne zaman gelecek?

Prof. Dr. Ergönül, ‘Yerli aşı en yakın ne zaman gelecek’ sorusunu “Buna en yakın Nisan ayı deniyor. Nisan’ın da uzayabileceğini, Haziran’a kalabileceğini söyleyenler var. Biz Nisan ayı diyelim. En iyimser şeyi söyleyelim. Nisan ayı bu pandemi yönetimi için geç bir tarihtir. Gelişkinlik anlamında batı medeniyetleri içerisinde kendimizi konumlandırıyoruz. Almanya’da birine Nisan ayında gelecek deseniz ne düşünür acaba? Şu an kış aylarındayız. Dört ay sonra bekleyelim de olsun demek gerçekçi değil” şeklinde yanıtladı.