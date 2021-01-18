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    Seyir Hali

    Ekonomist Erbaş: Merkez Bankası’nın toplantıda bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202101181043598473-ekonomist-erbas-merkez-bankasinin-toplantida-bir-degisiklik-yapacagini-dusunmuyorum/

    Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı hakkında Ekonomist Erbaş, “Merkez Bankası’nın toplantıda bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Bu haftaki toplantıda da yüzde 90-95 oranında faiz değişikliği olmaz, olursa da 100 baz puan bekleyen arkadaşlarımız var” yorumunda bulundu.

    Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun Perşembe günü yapacağı toplantıdan çıkacak kararın piyasalarda nasıl yorumlanacağını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. 

    ‘Bu hafta yapılacak toplantıda faiz değişikliği olmaz, olursa da 100 baz puan olabilir’

    Erbaş, piyasaların toplantıdan çoğunlukla bir değişim beklemediğini “Merkez Bankası’nın toplantıda bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası’nın özellikle Sayın Ağbal göreve başladıktan sonraki hamleleri piyasayı çok şaşırttı diyemem. Bu haftaki toplantıda da yüzde 90-95 oranında faiz değişikliği olmaz, olursa da 100 baz puan bekleyen arkadaşlarımız var” diye anlattı.

    Erbaş, Merkez Bankası’ndan değişiklik yapmama kararı çıktığı takdirde olacakları “Yapmazsa büyük ihtimal belli söylemlere devam edecek. ‘Belirgin bir enflasyonda düşüş olana kadar sıkı para politikasını devam ettireceğiz, rezervi arttırmaya çalışacağız. Hedefimiz enflasyon, finansal istikrar daha doğrusu fiyat istikrarı’ gibi açıklamalar olacaktır” diye yorumladı.

    ‘Merkez Bankası faizi arttırırsa piyasa, dışarıdan gelen paranın yeterli olmadığını düşünerek tedirgin olur’

    Merkez Bankasının faiz artırmasının sürpriz olacağını söyleyen Erbaş, bu karara karşılık piyasanın tedirgin olacağını “Arttırırsa, ki bu düşük bir ihtimal, piyasa son birkaç toplantıdaki adımlar sonrasında bence biraz esas sürpriz olarak değerlendirir. Merkez Bankası bir karar alıyorsa bunun altında bir neden vardır diye düşünmemiz lazım. Piyasa şunu düşünecektir: O zaman enflasyonda demek ki yükseliş daha da hızlanabilir. Dışarıdan gelen para girişi şu an için yeterli değil. Biz kuru faizle baskılamak için gereğinden fazla, gereğinden fazla diyorum çünkü zaten 14.5 enflasyon hadi diyelim 15. Bunu siz 18 faizle çevirirseniz demek ki burada bir sıkıntı görme ihtimaliniz var onun için daha agresif olmaya çalışıyorsunuz, gibi bir algıyla biraz daha bence tedirgin olur” diye açıkladı.

    ‘Türkiye’de enflasyonda yılın ilk 6 ayında kalıcı bir geri çekilme olmaz’

    Erbaş, enflasyonun ilerleyen aylardaki durumu konusunda “Enflasyonla ilgili düşüncelerimde bence yılın ilk altı ayında bu şekilde devam ederse, hava koşulları ve pandemi etkisindeki gıda ve enerji tarafında fiyatlara baktığımızda kalıcı bir geri çekilme olmaz. En dibi 12-12.30 olmak koşuluyla 12 ile 15.30 arası Haziran sonuna kadar gidebiliriz. Yılın ikinci yarısında Türkiye gerçekten reformlarını, dış ilişkilerini ve içerideki piyasalarını yurtdışı kaynağın Türkiye’ye girmesiyle bir nebze kendini ifade edip bir düzlükte olduğunu gösterebilirse o zaman herhangi bir enerji veya gıda fiyatına bakılmaksızın nispeten para girişi, kurun aşağı germesi veya reformların etkisi diyebiliriz. İşte o zaman 12’nin altında bir enflasyon görülür. Siz de kabataslak 2-3 puan bir reel faiz diyorsanız belki Haziran’dan sonra faiz indirimine başlanabilir. En iyi senaryoda ben böyle düşünüyorum” dedi.

    ‘Piyasalarda Amerika açılışını bekleyen tedirgin yatay bir açılış olacaktır’

    Piyasaların ABD piyasasının kapalı olmasından dolayı veri azlığı yaşadığını söyleyen Erbaş “Bugün biliyorsunuz Amerika kapalı. Çin’in yıllık çeyrek büyümesi 6.5, Japonya’dan sanayi üretimi 2.6 geldi. İki veride beklentiyi karşılar, inanılmaz bir ivmenin devam ettiğini gösteren nitelikte değil. Yine de dünya koşularında ortalama bir veri diyebiliriz. Bu hafta 20’sinde Biden başkan olana kadar veri akışı güçlü değil. Japonya ve bizim Perşembe toplantımız var ama bugün açılışta Amerika kapalı olması nedeniyle son birkaç gündür borsada aşağı doğru ivme devam ediyor. Biraz yatay bir açılış, kurda 7.40-7.50 hareketi bekliyorum. Borsa yatırımcıları için endeksin son iki günlük hareket dikkat etmeleri, 1500 ün altında bir kapanış veya geri çekilme olursa bence orta vadede bir düzeltme başlangıcı sinyali olarak değerlendirmeleri gerektiğini aksi takdirde endeksin bir iki gün içerisinde tekrar 1550’yi geçmesi gerektiğini söyleyebilirim. Amerika açılışını bekleyen tedirgin yatay bir açılış olacaktır” dedi.

    Etiketler:
    Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, Para Politikası Kurulu, para politikası, Naci Ağbal, politika faizi, faiz artırımı, Faiz oranı, Faiz, Enflasyon, Piyasa, ABD Borsası, Merkez Bankası
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