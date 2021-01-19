Eğitim-Sen Genel Sekreteri: Eğitimde eşitsizlik, gündeme pandemiyle girdi ancak salgın öncesi de mevcuttu

Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, eğitimde eşitsizliği RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Atabay “Kovid-19’dan önce de eğitimde ciddi eşitsizlikler vardı, pandemi toplumun gündemine soktu. Eğitime erişemeyen dezavantajlı durumda olan çocukların ne internete erişimi ne de telefonu var” dedi.

Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında eğitimde eşitsizliğin pandemi beraberinde daha farkedilir olduğunu söyledi. Atabay, eğitime erişmekte zorluk yaşayan çocuklar için teknik altyapının mevcut olmadığını söyleyerek “Kovid-19 salgınından önce de eğitimde çok ciddi eşitsizlikler vardı. Pandemi toplumun gündemine soktu. Bu sorunlar nedir? Sosyoekonomik durumu iyi olmayan düşük gelirli velilerin çocukları, kız çocukları, tarım işçilerinin çocukları, ana dilinde eğitim görmeyen çocuklar, engelli çocuklar ve dezavantajlı çocuklar eğitime erişmekte sorun yaşıyorlar. Bu saydığım grupların hepsinin internet erişimi, akıllı telefonu, telefonu, tableti yok. Teknik altyapı mevcut değil. Bunları da dahil ederseniz eğitimde ciddi sorunların olduğunu ifade edebiliriz” diye konuştu.

‘Her öğrencinin eğitim hakkından olabildiğince eşit koşullarda yararlanabilmesi gerekir’

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktalarındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğine vurgu yapan Atabay “İnternet erişimi olmayan öğrenciler tespit edilerek bu erişimin gerçek anlamda sağlanması, her öğrencinin eğitim hakkından olabildiğince eşit koşullarda yararlanabilmesi gerekir. EBA destek noktaları var, internet erişimi veya evinde internet olmayan tableti olmayan öğrenciler için kullanılan bir merkez. Fakat burada da ciddi sorun var. Eksiklerin de giderilmesi gerekir” dedi.

‘İlköğretimler ve anaokulları, ikinci dönem tüm tedbirler alınarak eğitime başlayabilir’

Çocukların belirli yaşlarda gelişiminde çevrimiçi eğitimin yeterli olamayabileceğine işaret eden Atabay, ilköğretim ve anaokulların ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayabileceğini söyledi:

“İlköğretimler ve anaokulları, ikinci dönem tüm tedbirler alınarak eğitime başlayabilir. Belli yaş gruplarında çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimi ancak yüz yüze eğitimle olur. Tüm tedbirler alınarak, sınıflar seyreltilmiş halde, yardımcı hizmetlerde çalışan kadroya istihdam sağlanarak, sağlık riskleri ortadan kaldırılacak şekilde bu kademedeki okulların açılmasının hem veli hem öğrenci yararına olacağını düşünüyorum.”

‘En ciddi itirazlarımız eğitim ve sağlığın özelleştirilmesi konularında’

Atabay, Eğitim-Sen’in eğitimin özelleştirmesine karşı tavrını “Eğitim-Sen olarak kamusal, parasız, laik, bilimsel, demokratik ve anadilde eğitimi savunan bir sendikayız. Eğitimin ve sağlığın özelleştirilmesi, en ciddi itirazlarımız bu konudadır. Kamusal hizmet veren en büyük bakanlıklardan biri Milli Eğitim diğeri Sağlık Bakanlığı, bu anlamda özelleşmenin toplumun faydasına olmadığını, bu özelleşmeyle birlikte kimilerinin çok ciddi kazançlar elde edeceğini ve eğitimde ciddi eşitsizliklerin geleceğini yıllardır savunuyoruz. Eğitim ve öğretimle ilgilendiren konularda davalar açıyoruz” diye açıkladı.