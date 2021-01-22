İBB Halk Ekmek Başkanvekili: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın genelgesi, ürkek bir ‘geri adım attırabilir miyiz’ girişimidir

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın seyyar satış üzerine yaptığı açıklamaları İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama “Tebliğ hükümlerine aykırı olarak ‘kasap, manav ve pazar gibi yerlerde’ ibaresinin önüne ‘seyyar araçlarla’ ibaresini eklediğini görmekteyiz. Ürkek bir ‘geri adım attırabilir miyiz’ girişimidir” diye değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gündeme ‘İBB’nin mobil büfelerine yasak’ olarak gelen genelgesini ve İstanbul Halk Ekmek’in bu konuya ilişkin yaklaşımını İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına anlattı.

Nama, söz konusu genelgede daha önce tebligata aykırı olan ibareler olduğunu açıkladı:

“Tarım Bakanlığı ‘Benim böyle bir genelgem yok. Biz İBB Halk Ekmek’e böyle bir şey yapmadık’ diyor. Oysa daha önce yayınlanmış tebliğin 8. maddesi ‘Bu tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler sadece bu tebliğin hijyen kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir. Bu tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen ürünler kasap, manav ve pazar gibi yerlerde arz edilemez’ diyor. Bu daha önceden olan bir şey, ama Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısına bu tebliğ hükümlerine aykırı olarak ‘kasap, manav ve pazar gibi yerlerde’ ibaresinin önüne ‘seyyar araçlarla’ ibaresini eklediğini görmekteyiz. Ürkek bir ‘geri adım attırabilir miyiz’ girişimidir.”

‘İstanbullular müsterih olsunlar, hizmetimiz devam edecek’

Genelge karşısında hizmetlerine devam edeceklerini söyleyen Nama, gerekirse İstanbulluların evlerine ekmek teslim edeceklerini “İBB Sözcüsü Murat Ongun’un da söylediği gibi genelge karşısında bizim dün akşam saat 10 sularında anında yaptığımız açıklama: Biz bu konuda kararlıyız. 40 noktada satışlarımız devam edecektir. Engellenirse o 40 noktada hizmet alan on binlerce İstanbullunun evlerine ekmeği bizzat kendi çalışanlarımızla götürmek konusunda çok kararlıyız. Araçlarımız şu anda fabrikalardan ekmeklerini aldılar. İstanbullular bu konuda müsterih olsunlar, hizmetimiz devam edecek. Bir süre bu araçlarla devam edeceğiz daha sonra kademeli olarak sabit büfelerimizi yerleştireceğiz. Sadece 142 noktaya değil en az 300 noktaya. İstanbul’da Halk Ekmek’in ulaşamadığı mahalle kalmayacak” diye anlattı.